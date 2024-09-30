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В Омске трамвай сошел с рельсов - РИА Новости, 30.09.2024
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13:38 30.09.2024 (обновлено: 13:50 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/omsk-1975509307.html
В Омске трамвай сошел с рельсов
В Омске трамвай сошел с рельсов - РИА Новости, 30.09.2024
В Омске трамвай сошел с рельсов
Трамвай сошел с рельсов возле депо, неподалеку от Омского цирка, перегородив движение электротранспорта в двух направлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:38
2024-09-30T13:50
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов возле депо, неподалеку от Омского цирка, перегородив движение электротранспорта в двух направлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. "Трамвай сошел с рельсов. Информация поступила около 13.00. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются", - говорится в сообщении. В администрации Омска сообщили, что на место оперативно выехала бригада предприятия "Электрический транспорт". Специалисты принимают меры для возобновления движения вагонов по маршрутам. Движению обычного транспорта трамвай не мешает.
https://ria.ru/20240712/dtp-1959208222.html
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происшествия, омск, россия, гаи
Происшествия, Омск, Россия, ГАИ
В Омске трамвай сошел с рельсов

В Омске трамвай из-за схода с рельсов перегородил движение электротранспорта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов возле депо, неподалеку от Омского цирка, перегородив движение электротранспорта в двух направлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
"Трамвай сошел с рельсов. Информация поступила около 13.00. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются", - говорится в сообщении.
В администрации Омска сообщили, что на место оперативно выехала бригада предприятия "Электрический транспорт". Специалисты принимают меры для возобновления движения вагонов по маршрутам. Движению обычного транспорта трамвай не мешает.
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