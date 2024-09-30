https://ria.ru/20240930/obstrel-1975616977.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух человек

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух человек - РИА Новости, 30.09.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух человек

Число пострадавших при украинском обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, пожилая женщина получила множественные осколочные ранения, сообщил мэр... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:36

2024-09-30T21:36

2024-09-30T21:36

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, пожилая женщина получила множественные осколочные ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск ранения получила мирная жительница. "В результате обстрела Петровского района также множественные осколочные ранения получила женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.50 выпустили по этому району три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия