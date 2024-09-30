https://ria.ru/20240930/obstrel-1975612974.html
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали - РИА Новости, 30.09.2024
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали
Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:10
2024-09-30T21:10
2024-09-30T21:19
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин."В результате киевской агрессии сегодня погиб парень-подросток, еще восемь мирных жителей, в том числе три ребенка, ранены", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По данным Пушилина, в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. В Петровском районе Донецка ранения получили два человека, среди них - пожилая женщина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, происшествия, горловка, донецк, иван приходько
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали
Пушилин: при обстрелах ДНР погиб подросток, еще 8 человек пострадали