Рейтинг@Mail.ru
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 30.09.2024 (обновлено: 21:19 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/obstrel-1975612974.html
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали - РИА Новости, 30.09.2024
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали
Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:10
2024-09-30T21:19
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин."В результате киевской агрессии сегодня погиб парень-подросток, еще восемь мирных жителей, в том числе три ребенка, ранены", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По данным Пушилина, в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. В Петровском районе Донецка ранения получили два человека, среди них - пожилая женщина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
донецкая народная республика
горловка
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, происшествия, горловка, донецк, иван приходько
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько
При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали

Пушилин: при обстрелах ДНР погиб подросток, еще 8 человек пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В результате киевской агрессии сегодня погиб парень-подросток, еще восемь мирных жителей, в том числе три ребенка, ранены", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
По данным Пушилина, в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. В Петровском районе Донецка ранения получили два человека, среди них - пожилая женщина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - резюмировал глава региона.
Элемент взрывателя после обстрела французской гаубицей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Соседа убили, труп заминировали". Что вытворяют ВСУ в Донбассе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияГорловкаДонецкИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала