https://ria.ru/20240930/obstrel-1975612974.html

При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали

При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали - РИА Новости, 30.09.2024

При украинских обстрелах ДНР погиб подросток, еще восемь человек пострадали

Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:10

2024-09-30T21:10

2024-09-30T21:19

донецкая народная республика

происшествия

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Подросток погиб, еще восемь человек ранены, включая троих детей, в результате обстрелов украинских войск по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин."В результате киевской агрессии сегодня погиб парень-подросток, еще восемь мирных жителей, в том числе три ребенка, ранены", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По данным Пушилина, в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. В Петровском районе Донецка ранения получили два человека, среди них - пожилая женщина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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донецкая народная республика, происшествия, горловка, донецк, иван приходько