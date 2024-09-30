https://ria.ru/20240930/obstrel-1975522268.html

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке

Украинские войска с начала суток выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:26

2024-09-30T14:26

2024-09-30T14:26

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 01.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 06.15 – населённый пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, обстрел возобновился в 6.46 и до 11.25 по Петровскому району Донецка было выпущено ещё двенадцать снарядов такого же калибра и три – по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия