https://ria.ru/20240930/obstrel-1975393260.html

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:14

2024-09-30T00:14

2024-09-30T00:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 97 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении семи мирных жителей, среди них - двое детей. В предыдущие сутки было зафиксировано 38 обстрелов.

https://ria.ru/20240929/obstrely-1975336085.html

https://ria.ru/20240929/obstrely-1975325713.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия