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Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:14 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/obstrel-1975393260.html
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:14
2024-09-30T00:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 97 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении семи мирных жителей, среди них - двое детей. В предыдущие сутки было зафиксировано 38 обстрелов.
https://ria.ru/20240929/obstrely-1975336085.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 97 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что всего было выпущено 97 боеприпасов.
Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении семи мирных жителей, среди них - двое детей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 38 обстрелов.
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