https://ria.ru/20240930/obrushenie-1975472733.html

В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике

В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике - РИА Новости, 30.09.2024

В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике

Три человека пострадали после обрушения перекрытий в строящемся здании на территории птицефабрики "Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:54

2024-09-30T11:54

2024-09-30T11:54

происшествия

искитимский район

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Три человека пострадали после обрушения перекрытий в строящемся здании на территории птицефабрики "Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил в понедельник начальник главного управления МЧС России по региону Виктор Орлов. "Отмечаю обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики "Улыбино" в Искитимском районе 27 сентября. Пострадали три человека, строители, были госпитализированы в медучреждение", - сказал он на оперативном совещании в областном правительстве. Орлов отметил, что произошедшее не повлияло на технологический процесс на предприятии.

https://ria.ru/20240803/sud-1963814073.html

искитимский район

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, искитимский район, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)