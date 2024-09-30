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В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике
В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике - РИА Новости, 30.09.2024
В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике
Три человека пострадали после обрушения перекрытий в строящемся здании на территории птицефабрики "Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:54
2024-09-30T11:54
2024-09-30T11:54
происшествия
искитимский район
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Три человека пострадали после обрушения перекрытий в строящемся здании на территории птицефабрики "Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил в понедельник начальник главного управления МЧС России по региону Виктор Орлов. "Отмечаю обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики "Улыбино" в Искитимском районе 27 сентября. Пострадали три человека, строители, были госпитализированы в медучреждение", - сказал он на оперативном совещании в областном правительстве. Орлов отметил, что произошедшее не повлияло на технологический процесс на предприятии.
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искитимский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, искитимский район, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Искитимский район, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области обрушились перекрытия в здании на птицефабрике
При обрушении перекрытий на новосибирской птицефабрике пострадали три человека