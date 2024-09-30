https://ria.ru/20240930/obraschenie-1975418068.html

Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов

Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2024

Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов

Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:41

2024-09-30T10:41

2024-09-30T11:30

россия

луганская народная республика

запорожская область

владимир путин

общество

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России."Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием", — сказал он.Глава государства также поблагодарил граждан за сплоченность и патриотический настрой и подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. 2024-09-30T10:41 true PT3M56S

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россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, общество, херсонская область , донецкая народная республика