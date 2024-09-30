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Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2024
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов
Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:41
2024-09-30T10:41
2024-09-30T11:30
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
общество
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России."Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием", — сказал он.Глава государства также поблагодарил граждан за сплоченность и патриотический настрой и подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
россия
луганская народная республика
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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
2024-09-30T10:41
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россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, общество, херсонская область , донецкая народная республика
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Общество, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов
Кремль показал обращение Путина в честь годовщины присоединения новых регионов