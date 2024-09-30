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Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2024
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10:41 30.09.2024 (обновлено: 11:30 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/obraschenie-1975418068.html
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2024
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов
Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:41
2024-09-30T11:30
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
общество
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России.&quot;Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием&quot;, — сказал он.Глава государства также поблагодарил граждан за сплоченность и патриотический настрой и подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
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россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, общество, херсонская область , донецкая народная республика
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Общество, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов

Кремль показал обращение Путина в честь годовщины присоединения новых регионов

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю второй годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России.
«

"Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием", — сказал он.

Глава государства также поблагодарил граждан за сплоченность и патриотический настрой и подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта на Украине.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
01:43
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир ПутинОбществоХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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