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Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн - РИА Новости, 30.09.2024
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09:17 30.09.2024 (обновлено: 10:00 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/obitateli-1975423792.html
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн - РИА Новости, 30.09.2024
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:17
2024-09-30T10:00
хорошие новости
московский зоопарк
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Горожане теперь могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. В ходе трансляции можно увидеть как уличные вольеры, так и внутреннее пространство павильонов, где животные проводят много времени в холода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в часы работы зоопарка доступны трансляции из девяти вольеров любимцев москвичей: больших панд Жуи, Диндин и Катюши, а также азиатских слонов, семейства орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рысей, медоедов, сурикатов и горилл. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки - капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.
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московский зоопарк, россия
Хорошие новости, Московский зоопарк, Россия
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Панда Катюша в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Горожане теперь могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. В ходе трансляции можно увидеть как уличные вольеры, так и внутреннее пространство павильонов, где животные проводят много времени в холода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в часы работы зоопарка доступны трансляции из девяти вольеров любимцев москвичей: больших панд Жуи, Диндин и Катюши, а также азиатских слонов, семейства орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рысей, медоедов, сурикатов и горилл. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки - капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.
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