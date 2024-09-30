https://ria.ru/20240930/obitateli-1975423792.html
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн - РИА Новости, 30.09.2024
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:17
2024-09-30T09:17
2024-09-30T10:00
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Горожане теперь могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. В ходе трансляции можно увидеть как уличные вольеры, так и внутреннее пространство павильонов, где животные проводят много времени в холода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в часы работы зоопарка доступны трансляции из девяти вольеров любимцев москвичей: больших панд Жуи, Диндин и Катюши, а также азиатских слонов, семейства орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рысей, медоедов, сурикатов и горилл. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки - капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.
https://ria.ru/20240918/manul-1973324833.html
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московский зоопарк, россия
Хорошие новости, Московский зоопарк, Россия
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Горожане теперь могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. В ходе трансляции можно увидеть как уличные вольеры, так и внутреннее пространство павильонов, где животные проводят много времени в холода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в часы работы зоопарка доступны трансляции из девяти вольеров любимцев москвичей: больших панд Жуи, Диндин и Катюши, а также азиатских слонов, семейства орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рысей, медоедов, сурикатов и горилл. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки - капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.