https://ria.ru/20240930/obitateli-1975423792.html

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн - РИА Новости, 30.09.2024

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:17

2024-09-30T09:17

2024-09-30T10:00

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наблюдать за обитателями Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Горожане теперь могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. В ходе трансляции можно увидеть как уличные вольеры, так и внутреннее пространство павильонов, где животные проводят много времени в холода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в часы работы зоопарка доступны трансляции из девяти вольеров любимцев москвичей: больших панд Жуи, Диндин и Катюши, а также азиатских слонов, семейства орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рысей, медоедов, сурикатов и горилл. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки - капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.

https://ria.ru/20240918/manul-1973324833.html

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московский зоопарк, россия