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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 30.09.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт во вторник несколько учений по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:00
2024-09-30T13:00
2024-09-30T13:00
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КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт во вторник несколько учений по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 11.00 по 13.00 и с 21.00 по 23.00 (совпадает с мск) 1 октября 2024 года спланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что в ходе проведения учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
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безопасность, россия, новороссийск, общество
Безопасность, Россия, Новороссийск, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров