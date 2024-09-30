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В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
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05:18 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975407210.html
В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР
В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР
Штурмовики группировки войск "Центр" действовали малыми группами и держались ближе к укрытиям в городских боях за населенный пункт Новогродовка в ДНР, бойцов... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:18
2024-09-30T05:18
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" действовали малыми группами и держались ближе к укрытиям в городских боях за населенный пункт Новогродовка в ДНР, бойцов корректировали с воздуха БПЛА в реальном времени, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщало Минобороны 8 сентября. "В город военнослужащие входили небольшими группами, стараясь держаться ближе к укрытиям и обходя замаскированные блиндажи в лесополосах. Все действия происходили под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов. Они выбивали ВСУ из замаскированных укрытий, блиндажей, зданий и подвалов. "Контроль за действиями штурмового подразделения осуществлялся с помощью БПЛА в режиме реального времени. В случае обнаружения противника информация передавалась командирам штурмовых подразделений, которые вносили коррективы в действия личного состава. Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975404714.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР

Минобороны: штурмовики группы "Центр" освобождали Новогродовку малыми группами

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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Артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" действовали малыми группами и держались ближе к укрытиям в городских боях за населенный пункт Новогродовка в ДНР, бойцов корректировали с воздуха БПЛА в реальном времени, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщало Минобороны 8 сентября.
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"В город военнослужащие входили небольшими группами, стараясь держаться ближе к укрытиям и обходя замаскированные блиндажи в лесополосах. Все действия происходили под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов. Они выбивали ВСУ из замаскированных укрытий, блиндажей, зданий и подвалов.
"Контроль за действиями штурмового подразделения осуществлялся с помощью БПЛА в режиме реального времени. В случае обнаружения противника информация передавалась командирам штурмовых подразделений, которые вносили коррективы в действия личного состава. Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
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