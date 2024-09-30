https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975404714.html

Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты

Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты - РИА Новости, 30.09.2024

Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты

ВСУ вели себя как фашисты по отношению к мирному населению Новогродовки в ДНР – незадолго до прихода российских военных всушникам пришло распоряжение сровнять... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:23

2024-09-30T04:23

2024-09-30T04:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

германия

вооруженные силы украины

общество

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. ВСУ вели себя как фашисты по отношению к мирному населению Новогродовки в ДНР – незадолго до прихода российских военных всушникам пришло распоряжение сровнять город с землей, рассказал РИА Новости житель освобожденного населенного пункта по имени Игорь. "Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами", - сказал Игорь. По его словам, когда военные РФ уже подходили к Новогродовке, "у ВСУ было прямое распоряжение от командования сверху - сровнять город с землей, гонять местных жителей, убивать все, что движется и не движется, расстреливать все". Так, по его словам, военные ВСУ заехали на БТР в один из жилых районов и открыли огонь по зданиям и жителям. "Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели - я, мой друг и моя мать - во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало", - рассказал Игорь. Как указал собеседник агентства, Новогродовка отапливалась углем - во дворах были небольшие деревянные постройки для его хранения. "ВСУ специально поджигали и их... Эти все (украинские военные – ред.) – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет", - сказал он. По его словам, ВСУ знали, что они рано или поздно будут отступать, и говорили мирным жителям: "когда будем отходить, здесь выровняем все, мы здесь камня на камне не оставим – если не нам, то никому". Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975402199.html

https://ria.ru/20240929/vsu-1975309125.html

https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971494301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, германия, вооруженные силы украины, общество