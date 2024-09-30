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Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975404714.html
Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты
Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты - РИА Новости, 30.09.2024
Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты
ВСУ вели себя как фашисты по отношению к мирному населению Новогродовки в ДНР – незадолго до прихода российских военных всушникам пришло распоряжение сровнять... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:23
2024-09-30T04:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
германия
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. ВСУ вели себя как фашисты по отношению к мирному населению Новогродовки в ДНР – незадолго до прихода российских военных всушникам пришло распоряжение сровнять город с землей, рассказал РИА Новости житель освобожденного населенного пункта по имени Игорь. "Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами", - сказал Игорь. По его словам, когда военные РФ уже подходили к Новогродовке, "у ВСУ было прямое распоряжение от командования сверху - сровнять город с землей, гонять местных жителей, убивать все, что движется и не движется, расстреливать все". Так, по его словам, военные ВСУ заехали на БТР в один из жилых районов и открыли огонь по зданиям и жителям. "Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели - я, мой друг и моя мать - во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало", - рассказал Игорь. Как указал собеседник агентства, Новогродовка отапливалась углем - во дворах были небольшие деревянные постройки для его хранения. "ВСУ специально поджигали и их... Эти все (украинские военные – ред.) – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет", - сказал он. По его словам, ВСУ знали, что они рано или поздно будут отступать, и говорили мирным жителям: "когда будем отходить, здесь выровняем все, мы здесь камня на камне не оставим – если не нам, то никому". Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975402199.html
https://ria.ru/20240929/vsu-1975309125.html
https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971494301.html
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донецкая народная республика, россия, германия, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Новогродовки заявил, что ВСУ вели себя как фашисты

Житель Новогродовки: ВСУ вели себя как фашисты, сровняв город с землей

© РИА НовостиГород Новогродовка в ДНР
Город Новогродовка в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости
Город Новогродовка в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. ВСУ вели себя как фашисты по отношению к мирному населению Новогродовки в ДНР – незадолго до прихода российских военных всушникам пришло распоряжение сровнять город с землей, рассказал РИА Новости житель освобожденного населенного пункта по имени Игорь.
"Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами", - сказал Игорь.
Город Новогродовка в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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По его словам, когда военные РФ уже подходили к Новогродовке, "у ВСУ было прямое распоряжение от командования сверху - сровнять город с землей, гонять местных жителей, убивать все, что движется и не движется, расстреливать все".
Так, по его словам, военные ВСУ заехали на БТР в один из жилых районов и открыли огонь по зданиям и жителям.
"Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели - я, мой друг и моя мать - во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало", - рассказал Игорь.
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Как указал собеседник агентства, Новогродовка отапливалась углем - во дворах были небольшие деревянные постройки для его хранения. "ВСУ специально поджигали и их... Эти все (украинские военные – ред.) – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет", - сказал он.
По его словам, ВСУ знали, что они рано или поздно будут отступать, и говорили мирным жителям: "когда будем отходить, здесь выровняем все, мы здесь камня на камне не оставим – если не нам, то никому".
Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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