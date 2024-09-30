https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975402199.html
Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ
Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ
Житель освобожденной российскими военными Новогродовки в ДНР по имени Игорь рассказал РИА Новости, как два года скрывался у себя дома от мобилизации в ВСУ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:21
2024-09-30T03:21
2024-09-30T03:21
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Житель освобожденной российскими военными Новогродовки в ДНР по имени Игорь рассказал РИА Новости, как два года скрывался у себя дома от мобилизации в ВСУ. Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". "Не поверите, но у меня получилось избежать мобилизации. Я сидел дома, два года я сидел безвылазно, мать и за едой ходила, и воды приносила, и сигареты. Я сидел дома абсолютно безвылазно, так – выходил, друзья подходили посидеть на лавочке,... ничего больше, потому что было страшно", - сказал он. По его словам, у мирного населения за эти годы "появилась новая фобия – "бусикофобия" ("бусиками" местные жители называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов). "При появление в поле зрения микроавтобуса надо было бежать и прятаться", - сказал Игорь. Собеседник агентства также рассказал, что его друзьям удалось избежать мобилизации благодаря брони, которую давали удостоверения шахтеров, работавших на топливно-энергетическую компанию ДТЭК, принадлежавшую украинскому олигарху Ринату Ахметову.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975309125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, ринат ахметов, вооруженные силы украины, дтэк, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ринат Ахметов, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Общество
Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ
Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Житель освобожденной российскими военными Новогродовки в ДНР по имени Игорь рассказал РИА Новости, как два года скрывался у себя дома от мобилизации в ВСУ.
Минобороны России
8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике
освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
"Не поверите, но у меня получилось избежать мобилизации. Я сидел дома, два года я сидел безвылазно, мать и за едой ходила, и воды приносила, и сигареты. Я сидел дома абсолютно безвылазно, так – выходил, друзья подходили посидеть на лавочке,... ничего больше, потому что было страшно", - сказал он.
По его словам, у мирного населения за эти годы "появилась новая фобия – "бусикофобия" ("бусиками" местные жители называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов).
"При появление в поле зрения микроавтобуса надо было бежать и прятаться", - сказал Игорь.
Собеседник агентства также рассказал, что его друзьям удалось избежать мобилизации благодаря брони, которую давали удостоверения шахтеров, работавших на топливно-энергетическую компанию ДТЭК
, принадлежавшую украинскому олигарху Ринату Ахметову
.