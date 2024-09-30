https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975402199.html

Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ

Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024

Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от мобилизации в ВСУ

Житель освобожденной российскими военными Новогродовки в ДНР по имени Игорь рассказал РИА Новости, как два года скрывался у себя дома от мобилизации в ВСУ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:21

2024-09-30T03:21

2024-09-30T03:21

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ринат ахметов

вооруженные силы украины

дтэк

общество

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Житель освобожденной российскими военными Новогродовки в ДНР по имени Игорь рассказал РИА Новости, как два года скрывался у себя дома от мобилизации в ВСУ. Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". "Не поверите, но у меня получилось избежать мобилизации. Я сидел дома, два года я сидел безвылазно, мать и за едой ходила, и воды приносила, и сигареты. Я сидел дома абсолютно безвылазно, так – выходил, друзья подходили посидеть на лавочке,... ничего больше, потому что было страшно", - сказал он. По его словам, у мирного населения за эти годы "появилась новая фобия – "бусикофобия" ("бусиками" местные жители называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов). "При появление в поле зрения микроавтобуса надо было бежать и прятаться", - сказал Игорь. Собеседник агентства также рассказал, что его друзьям удалось избежать мобилизации благодаря брони, которую давали удостоверения шахтеров, работавших на топливно-энергетическую компанию ДТЭК, принадлежавшую украинскому олигарху Ринату Ахметову.

https://ria.ru/20240929/vsu-1975309125.html

https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971494301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, ринат ахметов, вооруженные силы украины, дтэк, общество