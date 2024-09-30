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Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире - РИА Новости, 30.09.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
20:49 30.09.2024 (обновлено: 20:52 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/novak-1975611514.html
Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире
Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире - РИА Новости, 30.09.2024
Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире
Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:49
2024-09-30T20:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
мир
опек
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80 долларов за баррель.Мировые цены на нефть заметно снижались в конце прошедшей недели, были чуть выше 71 доллара за баррель. В понедельник котировки подросли к 72 долларам."Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс по результатам этого года и прошлого года плюс-минус в районе 80 долларов", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.
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экономика, цены на нефть, мир, опек, россия, александр новак
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Мир, ОПЕК, Россия, Александр Новак
Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире

Новак: цены на нефть в мире восстановятся в районе $80 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть заметно снижались в конце прошедшей недели, были чуть выше 71 доллара за баррель. В понедельник котировки подросли к 72 долларам.
"Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс по результатам этого года и прошлого года плюс-минус в районе 80 долларов", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьМирОПЕКРоссияАлександр Новак
 
 
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