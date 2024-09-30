https://ria.ru/20240930/novak-1975611514.html

Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире

Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире - РИА Новости, 30.09.2024

Новак не увидел проблемы в волатильности цен на нефть в мире

Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:49

2024-09-30T20:49

2024-09-30T20:52

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80 долларов за баррель.Мировые цены на нефть заметно снижались в конце прошедшей недели, были чуть выше 71 доллара за баррель. В понедельник котировки подросли к 72 долларам."Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс по результатам этого года и прошлого года плюс-минус в районе 80 долларов", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.

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экономика, цены на нефть, мир, опек, россия, александр новак