https://ria.ru/20240930/nelepovka-1975475971.html

Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

Российские войска освободили Нелеповку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024

Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

Российские войска освободили поселок Нелеповка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:09

2024-09-30T12:09

2024-09-30T15:36

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Нелеповка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, войска на этом участке линии боевого соприкосновения ударили по позициям 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.Также подразделения группировки "Центр" отбили девять контратак штурмовых групп.Противник потерял здесь до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)