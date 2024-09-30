https://ria.ru/20240930/nelepovka-1975475971.html
Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
Российские войска освободили Нелеповку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
Российские войска освободили поселок Нелеповка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:09
2024-09-30T12:09
2024-09-30T15:36
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Нелеповка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, войска на этом участке линии боевого соприкосновения ударили по позициям 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.Также подразделения группировки "Центр" отбили девять контратак штурмовых групп.Противник потерял здесь до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Российские войска освободили поселок Нелеповка в ДНР, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Нелеповка — здесь располагались позиции украинской артиллерии, откуда ВСУ регулярно обстреливали Горловку.
Кроме того, войска на этом участке линии боевого соприкосновения ударили по позициям 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.
Также подразделения группировки "Центр" отбили девять контратак штурмовых групп.
Противник потерял здесь до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30.