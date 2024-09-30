https://ria.ru/20240930/nasrulla-1975534022.html
С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле
С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле - РИА Новости, 30.09.2024
С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на собрании бойцов резервной бригады "Голани", что убийство генерального секретаря Хасана Насруллы – важный этап в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:53
2024-09-30T14:53
2024-09-30T14:53
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на собрании бойцов резервной бригады "Голани", что убийство генерального секретаря Хасана Насруллы – важный этап в операции "Северные стрелы", но на этом действия Израиля в Ливане не прекратятся, сообщил в понедельник новостной портал Ynet. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. "Ликвидация Насруллы - очень важный шаг, но это не все", - цитирует портал министра. Ynet сообщает, что Галант также заявил о готовности Израиля применить все свои силы, в том числе и резервистов бригады "Голани" для того, чтобы жители северных районов страны могли безопасно вернуться в свои дома. "Мы будем использовать все необходимые войска – вас (резервистов "Голани"), других резервистов из ВВС, ВМС и из сухопутных войск", - подытожил министр. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле
Глава МО Израиля Галант: с ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на собрании бойцов резервной бригады "Голани", что убийство генерального секретаря Хасана Насруллы – важный этап в операции "Северные стрелы", но на этом действия Израиля в Ливане не прекратятся, сообщил в понедельник новостной портал Ynet.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах
" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту
, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
"Ликвидация Насруллы - очень важный шаг, но это не все", - цитирует портал министра.
Ynet сообщает, что Галант также заявил о готовности Израиля применить все свои силы, в том числе и резервистов бригады "Голани" для того, чтобы жители северных районов страны могли безопасно вернуться в свои дома.
"Мы будем использовать все необходимые войска – вас (резервистов "Голани"), других резервистов из ВВС, ВМС и из сухопутных войск", - подытожил министр.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива
, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.