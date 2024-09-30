https://ria.ru/20240930/nasrulla-1975534022.html

С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле

С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле - РИА Новости, 30.09.2024

С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на собрании бойцов резервной бригады "Голани", что убийство генерального секретаря Хасана Насруллы – важный этап в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:53

2024-09-30T14:53

2024-09-30T14:53

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на собрании бойцов резервной бригады "Голани", что убийство генерального секретаря Хасана Насруллы – важный этап в операции "Северные стрелы", но на этом действия Израиля в Ливане не прекратятся, сообщил в понедельник новостной портал Ynet. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. "Ликвидация Насруллы - очень важный шаг, но это не все", - цитирует портал министра. Ynet сообщает, что Галант также заявил о готовности Израиля применить все свои силы, в том числе и резервистов бригады "Голани" для того, чтобы жители северных районов страны могли безопасно вернуться в свои дома. "Мы будем использовать все необходимые войска – вас (резервистов "Голани"), других резервистов из ВВС, ВМС и из сухопутных войск", - подытожил министр. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024