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Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО - РИА Новости, 30.09.2024
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16:09 30.09.2024
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Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО
Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО - РИА Новости, 30.09.2024
Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО
Путин наградил медалью Луки Крымского студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсения Кислякова, который несколько раз ездил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:09
2024-09-30T16:09
общество
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свердловская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Путин наградил медалью Луки Крымского студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсения Кислякова, который несколько раз ездил добровольцем в качестве медика в зону специальной военной операции, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского Кислякова Арсения Степановича", - говорится в указе президента РФ. Кисляков является студентом УГМУ, а также медицинским братом "354 Военного клинического госпиталя" Минобороны РФ в Свердловской области. Согласно публикациям в свердловских СМИ, студент несколько раз добровольно ездил в зону СВО и оказывал медицинскую помощь гражданским и военным. Кроме того, Путин наградил медалью Луки Крымского доцента УГМУ Федора Брезгина, ассистента кафедры УГМУ Кирилла Кубасова, главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера Туяру Решетникову и рентгенолаборанта клиники Тверского государственного медицинского университета Ирину Формутову.
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общество, россия, свердловская область, сво, урал
Общество, Россия, Свердловская область, СВО, Урал
Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО

Путин наградил уральского студента УГМУ, который работал медиком в зоне СВО

© Фото : УГМУВице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и студент УГМУ Арсений Кисляков
Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и студент УГМУ Арсений Кисляков - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : УГМУ
Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и студент УГМУ Арсений Кисляков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Путин наградил медалью Луки Крымского студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсения Кислякова, который несколько раз ездил добровольцем в качестве медика в зону специальной военной операции, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского Кислякова Арсения Степановича", - говорится в указе президента РФ.
Кисляков является студентом УГМУ, а также медицинским братом "354 Военного клинического госпиталя" Минобороны РФ в Свердловской области. Согласно публикациям в свердловских СМИ, студент несколько раз добровольно ездил в зону СВО и оказывал медицинскую помощь гражданским и военным.
Кроме того, Путин наградил медалью Луки Крымского доцента УГМУ Федора Брезгина, ассистента кафедры УГМУ Кирилла Кубасова, главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера Туяру Решетникову и рентгенолаборанта клиники Тверского государственного медицинского университета Ирину Формутову.
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