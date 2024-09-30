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Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО

Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО - РИА Новости, 30.09.2024

Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО

Путин наградил медалью Луки Крымского студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсения Кислякова, который несколько раз ездил... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:09

2024-09-30T16:09

2024-09-30T16:09

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Путин наградил медалью Луки Крымского студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсения Кислякова, который несколько раз ездил добровольцем в качестве медика в зону специальной военной операции, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского Кислякова Арсения Степановича", - говорится в указе президента РФ. Кисляков является студентом УГМУ, а также медицинским братом "354 Военного клинического госпиталя" Минобороны РФ в Свердловской области. Согласно публикациям в свердловских СМИ, студент несколько раз добровольно ездил в зону СВО и оказывал медицинскую помощь гражданским и военным. Кроме того, Путин наградил медалью Луки Крымского доцента УГМУ Федора Брезгина, ассистента кафедры УГМУ Кирилла Кубасова, главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера Туяру Решетникову и рентгенолаборанта клиники Тверского государственного медицинского университета Ирину Формутову.

https://ria.ru/20240928/nagrazhdenie-1975203967.html

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общество, россия, свердловская область, сво, урал