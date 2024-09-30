Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 30.09.2024 (обновлено: 15:29 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/nagrada-1975541854.html
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского - РИА Новости, 30.09.2024
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:15
2024-09-30T15:29
россия
азербайджан
александр невский
в мире
полад бюльбюль оглы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591542377_0:242:2909:1878_1920x0_80_0_0_0ae496386d3c30565d23373a8b5adaf1.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия двух стран.&quot;За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзничества, взаимодействия наградить Орденом Александра Невского Бюльбюль оглы Полада, гражданина Азербайджана&quot;, - говорится в указе.Ранее Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.Полад Бюльбюль оглы проработал послом Азербайджана в России более 18 лет.
https://ria.ru/20240909/putin-1971595431.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591542377_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_d61832f3ceaa9005adb1070674dff31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, александр невский, в мире, полад бюльбюль оглы
Россия, Азербайджан, Александр Невский, В мире, Полад Бюльбюль оглы
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

Экс-посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы награжден орденом Александра Невского

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЭкс-посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.
Экс-посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы. - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Экс-посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия двух стран.
«

"За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзничества, взаимодействия наградить Орденом Александра Невского Бюльбюль оглы Полада, гражданина Азербайджана", - говорится в указе.

Ранее Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Полад Бюльбюль оглы проработал послом Азербайджана в России более 18 лет.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Панаме Евгений Бойков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин наградил посла России в Панаме орденом Дружбы
9 сентября, 13:44
 
РоссияАзербайджанАлександр НевскийВ миреПолад Бюльбюль оглы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала