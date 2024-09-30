https://ria.ru/20240930/nagrada-1975541854.html
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского - РИА Новости, 30.09.2024
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:15
2024-09-30T15:15
2024-09-30T15:29
россия
азербайджан
александр невский
в мире
полад бюльбюль оглы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия двух стран."За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзничества, взаимодействия наградить Орденом Александра Невского Бюльбюль оглы Полада, гражданина Азербайджана", - говорится в указе.Ранее Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.Полад Бюльбюль оглы проработал послом Азербайджана в России более 18 лет.
https://ria.ru/20240909/putin-1971595431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, александр невский, в мире, полад бюльбюль оглы
Россия, Азербайджан, Александр Невский, В мире, Полад Бюльбюль оглы
Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
Экс-посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы награжден орденом Александра Невского