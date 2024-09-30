https://ria.ru/20240930/nagrada-1975541854.html

Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского - РИА Новости, 30.09.2024

Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:15

2024-09-30T15:15

2024-09-30T15:29

россия

азербайджан

александр невский

в мире

полад бюльбюль оглы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591542377_0:242:2909:1878_1920x0_80_0_0_0ae496386d3c30565d23373a8b5adaf1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом наградил экс-посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия двух стран."За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзничества, взаимодействия наградить Орденом Александра Невского Бюльбюль оглы Полада, гражданина Азербайджана", - говорится в указе.Ранее Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.Полад Бюльбюль оглы проработал послом Азербайджана в России более 18 лет.

https://ria.ru/20240909/putin-1971595431.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, александр невский, в мире, полад бюльбюль оглы