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В Музее Рублева выставили редкие богослужебные предметы XVII века - РИА Новости, 30.09.2024
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Музейные маршруты России
 
12:57 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/muzeyrubleva-1975491712.html
В Музее Рублева выставили редкие богослужебные предметы XVII века
В Музее Рублева выставили редкие богослужебные предметы XVII века - РИА Новости, 30.09.2024
В Музее Рублева выставили редкие богослужебные предметы XVII века
- РИА Новости. Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков", на которой представлены уникальные платки для покрытия престола во время... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:57
2024-09-30T12:57
москва
центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева
музейные маршруты россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков", на которой представлены уникальные платки для покрытия престола во время богослужений (антиминс), открылась в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве, сообщила пресс-служба музея.&quot;Для богослужений вне храма уже в первые века христианства использовали особый переносной столик, впоследствии - кусок ткани со вшитыми в него частицами мощей, служивший престолом. Этот прямоугольный плат получил название антиминс (вместопрестолие), и он стал обязательным для совершения литургии. На Руси антиминсы известны с XII века – на протяжении нескольких столетий их изготавливали рукописным способом. На выставке представлены антиминсы восточных православных церквей, большинство из них демонстрируются впервые&quot;, - рассказал РИА Новости куратор выставки, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Олег Хромов.Он отметил, что, в частности, посетители могут увидеть антиминс, освященный патриархом Никоном в 1655 году, который предназначался для первого храма святителя Филиппа - митрополита Московского - в Иверском монастыре. Также в экспозицию вошел антиминс, освященный святителем Арсением (Мацеевич) в XVIII столетии, когда он занимал кафедру митрополита Ростовского и Ярославского. "Это мемориальный антиминс, он подписан собственноручно будущим святым. Еще два антиминса XIX века подписаны святителем Филаретом (Дроздовым)", - отметил Хромов.На выставке можно увидеть антиминсы знаменитых граверов петровского времени братьев Ивана и Алексея Зубовых, а также антиминс, созданный по рисунку известного портретиста XVIII века Алексея Антропова.Хромов подчеркнул, что посетители выставки смогут увидеть практически все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века, когда на смену гравюре пришла новая техника печати.В экспозицию также вошли гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии.
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москва, центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева
Москва, Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, Музейные маршруты России

В Музее Рублева выставили редкие богослужебные предметы XVII века

© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин
Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков", на которой представлены уникальные платки для покрытия престола во время богослужений (антиминс), открылась в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве, сообщила пресс-служба музея.
«

"Для богослужений вне храма уже в первые века христианства использовали особый переносной столик, впоследствии - кусок ткани со вшитыми в него частицами мощей, служивший престолом. Этот прямоугольный плат получил название антиминс (вместопрестолие), и он стал обязательным для совершения литургии. На Руси антиминсы известны с XII века – на протяжении нескольких столетий их изготавливали рукописным способом. На выставке представлены антиминсы восточных православных церквей, большинство из них демонстрируются впервые", - рассказал РИА Новости куратор выставки, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Олег Хромов.

© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
Выставка Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков в Музее имени Андрея Рублева
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
7 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
1 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
2 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
3 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
4 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
5 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
6 из 7
Выставка "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX веков" в Музее имени Андрея Рублева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева
7 из 7
Он отметил, что, в частности, посетители могут увидеть антиминс, освященный патриархом Никоном в 1655 году, который предназначался для первого храма святителя Филиппа - митрополита Московского - в Иверском монастыре. Также в экспозицию вошел антиминс, освященный святителем Арсением (Мацеевич) в XVIII столетии, когда он занимал кафедру митрополита Ростовского и Ярославского. "Это мемориальный антиминс, он подписан собственноручно будущим святым. Еще два антиминса XIX века подписаны святителем Филаретом (Дроздовым)", - отметил Хромов.
На выставке можно увидеть антиминсы знаменитых граверов петровского времени братьев Ивана и Алексея Зубовых, а также антиминс, созданный по рисунку известного портретиста XVIII века Алексея Антропова.
Хромов подчеркнул, что посетители выставки смогут увидеть практически все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века, когда на смену гравюре пришла новая техника печати.
В экспозицию также вошли гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии.
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