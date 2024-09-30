https://ria.ru/20240930/msp-1975425405.html

МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства

МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства - РИА Новости, 30.09.2024

МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства

Малые и средние предприятия в сфере туризма и гостеприимства заключили в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) кредитные договоры под поручительства на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:39

2024-09-30T09:39

2024-09-30T09:39

россия

кемеровская область

республика крым

александр исаевич

максим решетников

владимир путин

туризм

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Малые и средние предприятия в сфере туризма и гостеприимства заключили в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) кредитные договоры под поручительства на общую сумму свыше 25 млрд рублей, сообщает министерство экономического развития РФ."Объем заключенных кредитных договоров МСП в сфере туризма в рамках Национальной гарантийной системы за восемь месяцев 2024 года составил 25,15 млрд рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с увеличением общей суммы кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза выросло число получателей кредитов", — приводятся на сайте слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.По темпам прироста объемов поддержки МСП в сфере туризма лидируют Кемеровская область, где сумма заключенных договоров выросла более чем в шесть раз (до 0,54 миллиарда рублей). На втором месте Республика Саха (Якутия) с пятикратным ростом (до 0,58 миллиарда рублей). В лидерах также Республика Крым с увеличением объема кредитования в 3,6 раза (до 0,81 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,1 раза (до 0,36 миллиарда рублей) и Севастополь с ростом в 2,5 раза (до 0,35 миллиарда рублей).В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич отметил, что одновременно с использованием инструментов НГС малый и средний бизнес в сфере туризма активно привлекает средства под "зонтичные" поручительства."Объем кредитования под "зонтичные" поручительства с января по июль 2024 года превысил 10,1 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом количество получателей кредитных средств выросло в три раза — с 318 до 1280", — цитируют в пресс-службе КМСП слова Исаевича.Развитие туротрасли в России и расширение участия в ней представителей МСП осуществляется в рамках нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html

https://ria.ru/20240923/dogovor-1973814093.html

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кемеровская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кемеровская область, республика крым, александр исаевич, максим решетников, владимир путин, туризм