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МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства - РИА Новости, 30.09.2024
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09:39 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/msp-1975425405.html
МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства
МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства - РИА Новости, 30.09.2024
МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства
Малые и средние предприятия в сфере туризма и гостеприимства заключили в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) кредитные договоры под поручительства на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:39
2024-09-30T09:39
россия
кемеровская область
республика крым
александр исаевич
максим решетников
владимир путин
туризм
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Малые и средние предприятия в сфере туризма и гостеприимства заключили в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) кредитные договоры под поручительства на общую сумму свыше 25 млрд рублей, сообщает министерство экономического развития РФ."Объем заключенных кредитных договоров МСП в сфере туризма в рамках Национальной гарантийной системы за восемь месяцев 2024 года составил 25,15 млрд рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с увеличением общей суммы кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза выросло число получателей кредитов", — приводятся на сайте слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.По темпам прироста объемов поддержки МСП в сфере туризма лидируют Кемеровская область, где сумма заключенных договоров выросла более чем в шесть раз (до 0,54 миллиарда рублей). На втором месте Республика Саха (Якутия) с пятикратным ростом (до 0,58 миллиарда рублей). В лидерах также Республика Крым с увеличением объема кредитования в 3,6 раза (до 0,81 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,1 раза (до 0,36 миллиарда рублей) и Севастополь с ростом в 2,5 раза (до 0,35 миллиарда рублей).В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич отметил, что одновременно с использованием инструментов НГС малый и средний бизнес в сфере туризма активно привлекает средства под "зонтичные" поручительства."Объем кредитования под "зонтичные" поручительства с января по июль 2024 года превысил 10,1 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом количество получателей кредитных средств выросло в три раза — с 318 до 1280", — цитируют в пресс-службе КМСП слова Исаевича.Развитие туротрасли в России и расширение участия в ней представителей МСП осуществляется в рамках нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html
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россия, кемеровская область, республика крым, александр исаевич, максим решетников, владимир путин, туризм
Россия, Кемеровская область, Республика Крым, Александр Исаевич, Максим Решетников, Владимир Путин, Туризм

МСП в сфере туризма привлекли свыше 25 миллиардов рублей под поручительства

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Малые и средние предприятия в сфере туризма и гостеприимства заключили в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) кредитные договоры под поручительства на общую сумму свыше 25 млрд рублей, сообщает министерство экономического развития РФ.
"Объем заключенных кредитных договоров МСП в сфере туризма в рамках Национальной гарантийной системы за восемь месяцев 2024 года составил 25,15 млрд рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с увеличением общей суммы кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза выросло число получателей кредитов", — приводятся на сайте слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
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По темпам прироста объемов поддержки МСП в сфере туризма лидируют Кемеровская область, где сумма заключенных договоров выросла более чем в шесть раз (до 0,54 миллиарда рублей). На втором месте Республика Саха (Якутия) с пятикратным ростом (до 0,58 миллиарда рублей). В лидерах также Республика Крым с увеличением объема кредитования в 3,6 раза (до 0,81 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,1 раза (до 0,36 миллиарда рублей) и Севастополь с ростом в 2,5 раза (до 0,35 миллиарда рублей).
В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич отметил, что одновременно с использованием инструментов НГС малый и средний бизнес в сфере туризма активно привлекает средства под "зонтичные" поручительства.
"Объем кредитования под "зонтичные" поручительства с января по июль 2024 года превысил 10,1 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом количество получателей кредитных средств выросло в три раза — с 318 до 1280", — цитируют в пресс-службе КМСП слова Исаевича.
Развитие туротрасли в России и расширение участия в ней представителей МСП осуществляется в рамках нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент Владимир Путин.
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РоссияКемеровская областьРеспублика КрымАлександр ИсаевичМаксим РешетниковВладимир ПутинТуризм
 
 
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