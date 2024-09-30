После ДТП с двумя автобусами в Москве возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами на юге Москвы
© АГН "Москва" / Денис ВоронинМесто ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы
Место ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автобусами на юге Москвы, в котором пострадали двое детей, сообщает СК РФ.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с другим автобусом, стоящим на остановке. Пострадали девять человек, в том числе двое детей.
"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы
Последствия ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы