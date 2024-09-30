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После ДТП с двумя автобусами в Москве возбудили уголовное дело

После ДТП с двумя автобусами в Москве возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024

После ДТП с двумя автобусами в Москве возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автобусами на юге Москвы, в котором пострадали двое детей, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:42

2024-09-30T22:42

2024-09-30T22:42

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автобусами на юге Москвы, в котором пострадали двое детей, сообщает СК РФ. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с другим автобусом, стоящим на остановке. Пострадали девять человек, в том числе двое детей. "Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в Telegram-канале СК РФ.

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2024

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)