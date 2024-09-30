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Эксперты рассказали, сколько россиян стали жертвами вируса-трояна - РИА Новости, 30.09.2024
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17:14 30.09.2024 (обновлено: 20:21 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/moshenniki-1975574209.html
Эксперты рассказали, сколько россиян стали жертвами вируса-трояна
Эксперты рассказали, сколько россиян стали жертвами вируса-трояна - РИА Новости, 30.09.2024
Эксперты рассказали, сколько россиян стали жертвами вируса-трояна
Тысячи россиян стали жертвами мошенников, применяющих схему обмана с помощью вируса-трояна, который подделывает пуш-уведомления от банков в мобильных телефонах, РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:14
2024-09-30T20:21
технологии
россия
сергей липовой
евгения лазарева
сергей голованов
лаборатория касперского
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Тысячи россиян стали жертвами мошенников, применяющих схему обмана с помощью вируса-трояна, который подделывает пуш-уведомления от банков в мобильных телефонах, в числе причин распространения схемы — легкость разработки вирусной программы, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. В понедельник издание "Известия" сообщило, что в России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков. "Мошеннические атаки на граждан с использованием вирусов-троянов, имитирующих банковские уведомления, — явление не новое. &lt;…&gt; За все время существования схемы число пострадавших перевалило, по нашим подсчетам, уже за десятки тысяч. Причем известны случаи, когда один и тот же человек становился жертвой этой схемы дважды и даже трижды", — сказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, отметив, что массово такая схема начала применяться в период пандемийных ограничений. "Злоумышленники используют эту схему, поскольку она проста в реализации (такой вирус написать очень легко), пользователи сами ее распространяют, а поддельные уведомления довольно убедительно готовят жертву к разговору с мошенником", — добавила она. Как рассказал директор по информационным технологиям "EdgeЦентра" Сергей Липов, после заражения мобильного устройства троян отображает поддельные уведомления, которые кажутся настоящими банковскими сообщениями. Затем жертве звонит подставной сотрудник банка и сообщает о взломе личного кабинета, требуя платежную информацию для "защиты" средств. Этот метод мошенничества, по словам Липова, начал активно распространяться в последние годы, особенно с развитием мобильных технологий и увеличением числа пользователей мобильного банкинга, а значительный всплеск был замечен в последние два-три года. "Точное количество случаев трудно оценить, так как не обо всех инцидентах сообщается в правоохранительные органы. Однако, по данным различных исследований и отчетов, такие случаи насчитываются тысячами", — добавил он. "Причины распространения схемы — легкость разработки (современные технологии позволяют сравнительно легко создавать подобные вредоносные программы), доверчивость людей, социальная инженерия", — подчеркнул Липов. В свою очередь, главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в числе рекомендаций, как не потерять средства, советует "не делиться экраном". Также Евгения Лазарева рекомендует не устанавливать неизвестные приложения, не проходить по неизвестным ссылкам даже от хорошо знакомых людей, отключить в мессенджерах автозагрузку файлов, установить и регулярно обновлять антивирус. Сергей Липов, в частности, обращает внимание на то, что всегда нужно перезванивать по официальному номеру банка, если получили звонок от якобы его сотрудника.
https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html
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технологии, россия, сергей липовой, евгения лазарева, сергей голованов , лаборатория касперского
Технологии, Россия, Сергей Липовой, Евгения Лазарева, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского
Эксперты рассказали, сколько россиян стали жертвами вируса-трояна

Эксперты: тысячи россиян стали жертвами мошенников с помощью вируса-трояна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Тысячи россиян стали жертвами мошенников, применяющих схему обмана с помощью вируса-трояна, который подделывает пуш-уведомления от банков в мобильных телефонах, в числе причин распространения схемы — легкость разработки вирусной программы, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
В понедельник издание "Известия" сообщило, что в России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков.
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"Мошеннические атаки на граждан с использованием вирусов-троянов, имитирующих банковские уведомления, — явление не новое. <…> За все время существования схемы число пострадавших перевалило, по нашим подсчетам, уже за десятки тысяч. Причем известны случаи, когда один и тот же человек становился жертвой этой схемы дважды и даже трижды", — сказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, отметив, что массово такая схема начала применяться в период пандемийных ограничений.
"Злоумышленники используют эту схему, поскольку она проста в реализации (такой вирус написать очень легко), пользователи сами ее распространяют, а поддельные уведомления довольно убедительно готовят жертву к разговору с мошенником", — добавила она.
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Как рассказал директор по информационным технологиям "EdgeЦентра" Сергей Липов, после заражения мобильного устройства троян отображает поддельные уведомления, которые кажутся настоящими банковскими сообщениями. Затем жертве звонит подставной сотрудник банка и сообщает о взломе личного кабинета, требуя платежную информацию для "защиты" средств. Этот метод мошенничества, по словам Липова, начал активно распространяться в последние годы, особенно с развитием мобильных технологий и увеличением числа пользователей мобильного банкинга, а значительный всплеск был замечен в последние два-три года.
"Точное количество случаев трудно оценить, так как не обо всех инцидентах сообщается в правоохранительные органы. Однако, по данным различных исследований и отчетов, такие случаи насчитываются тысячами", — добавил он. "Причины распространения схемы — легкость разработки (современные технологии позволяют сравнительно легко создавать подобные вредоносные программы), доверчивость людей, социальная инженерия", — подчеркнул Липов.
В свою очередь, главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в числе рекомендаций, как не потерять средства, советует "не делиться экраном". Также Евгения Лазарева рекомендует не устанавливать неизвестные приложения, не проходить по неизвестным ссылкам даже от хорошо знакомых людей, отключить в мессенджерах автозагрузку файлов, установить и регулярно обновлять антивирус. Сергей Липов, в частности, обращает внимание на то, что всегда нужно перезванивать по официальному номеру банка, если получили звонок от якобы его сотрудника.
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