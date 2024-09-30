https://ria.ru/20240930/mosbirzha-1975577455.html

Глава Мосбиржи Денисов покидает пост

Глава Мосбиржи Денисов покидает пост - РИА Новости, 30.09.2024

Глава Мосбиржи Денисов покидает пост

Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост, его место со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года займет Виктор Жидков, руководящий сейчас Национальным... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:34

2024-09-30T17:34

2024-09-30T17:36

экономика

юрий денисов

московская биржа

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост, его место со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года займет Виктор Жидков, руководящий сейчас Национальным расчетным депозитарием (НРД), говорится в пресс-релизе торговой площадки и в сообщении биржи на сайте раскрытия информации. "Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Соответствующее решение о прекращении полномочий с 30 сентября 2024 года принял Наблюдательный совет компании", - указывается в сообщении. "Виктор Жидков возглавит Московскую биржу на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД", - добавляется там же. Как указано в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации, по решению набсовета биржи Виктор Жидков назначен предправления Мосбиржи со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года. "По вопросу 5 повестки дня: "Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним": избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить Председателем Правления) ПАО Московская Биржа на срок с 02.10.2024 по 31.03.2025 (включительно). Результаты голосования: решения приняты", - сообщается там же.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, юрий денисов, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд)