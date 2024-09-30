https://ria.ru/20240930/mosbirzha-1975577455.html
Глава Мосбиржи Денисов покидает пост
Глава Мосбиржи Денисов покидает пост - РИА Новости, 30.09.2024
Глава Мосбиржи Денисов покидает пост
Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост, его место со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года займет Виктор Жидков, руководящий сейчас Национальным... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:34
2024-09-30T17:34
2024-09-30T17:36
экономика
юрий денисов
московская биржа
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост, его место со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года займет Виктор Жидков, руководящий сейчас Национальным расчетным депозитарием (НРД), говорится в пресс-релизе торговой площадки и в сообщении биржи на сайте раскрытия информации. "Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Соответствующее решение о прекращении полномочий с 30 сентября 2024 года принял Наблюдательный совет компании", - указывается в сообщении. "Виктор Жидков возглавит Московскую биржу на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД", - добавляется там же. Как указано в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации, по решению набсовета биржи Виктор Жидков назначен предправления Мосбиржи со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года. "По вопросу 5 повестки дня: "Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним": избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить Председателем Правления) ПАО Московская Биржа на срок с 02.10.2024 по 31.03.2025 (включительно). Результаты голосования: решения приняты", - сообщается там же.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий денисов, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Юрий Денисов, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Глава Мосбиржи Денисов покидает пост
Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост, его место займет Виктор Жидков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост, его место со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года займет Виктор Жидков, руководящий сейчас Национальным расчетным депозитарием (НРД), говорится в пресс-релизе торговой площадки и в сообщении биржи на сайте раскрытия информации.
«
"Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Соответствующее решение о прекращении полномочий с 30 сентября 2024 года принял Наблюдательный совет компании", - указывается в сообщении.
"Виктор Жидков возглавит Московскую биржу на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД", - добавляется там же.
Как указано в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации, по решению набсовета биржи Виктор Жидков назначен предправления Мосбиржи со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года.
"По вопросу 5 повестки дня: "Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним": избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить Председателем Правления) ПАО Московская Биржа на срок с 02.10.2024 по 31.03.2025 (включительно). Результаты голосования: решения приняты", - сообщается там же.