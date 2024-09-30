https://ria.ru/20240930/minoborony-1975592412.html

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению боевой техники и живой силе РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:31

2024-09-30T18:31

2024-09-30T18:31

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению боевой техники и живой силе ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки "Север" обнаружили в Харьковской области скопление живой силы и техники ВСУ. Они были замаскированы в районах лесополос. "После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены реактивной артиллерией группировки войск "Север". В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника", - уточнили в МО РФ.

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Уничтожение боевой техники ВСУ в Харьковской области Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» по скоплению боевой техники и живой силе ВСУ в Харьковской области. Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированных в районах лесополос. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены реактивной артиллерией группировки войск «Север». В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника. 2024-09-30T18:31 true PT0M30S

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность