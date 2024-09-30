https://ria.ru/20240930/minoborony-1975434870.html
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском - РИА Новости, 30.09.2024
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:03
2024-09-30T10:03
2024-09-30T10:03
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской области. На кадрах видно, как группа военнослужащих противника передвигается по дороге, где по ним попадает боеприпас.
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974933217.html
россия
волчанск
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Ликвидация группы пехоты ВСУ "Ланцетом" в Харьковской области
Минобороны публикует кадры объективного контроля поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе н.п. Волчанск в Харьковской области.
2024-09-30T10:03
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" в Харьковской области