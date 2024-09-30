https://ria.ru/20240930/minoborony-1975434870.html

Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском

Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском - РИА Новости, 30.09.2024

Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:03

2024-09-30T10:03

2024-09-30T10:03

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975433946_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9a60f6c902a1f60262184139ac421b1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской области. На кадрах видно, как группа военнослужащих противника передвигается по дороге, где по ним попадает боеприпас.

https://ria.ru/20240926/minoborony-1974933217.html

россия

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация группы пехоты ВСУ "Ланцетом" в Харьковской области Минобороны публикует кадры объективного контроля поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе н.п. Волчанск в Харьковской области. 2024-09-30T10:03 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность