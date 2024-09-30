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Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/minoborony-1975434870.html
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском - РИА Новости, 30.09.2024
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:03
2024-09-30T10:03
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской области. На кадрах видно, как группа военнослужащих противника передвигается по дороге, где по ним попадает боеприпас.
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россия
волчанск
харьковская область
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353
60
Ликвидация группы пехоты ВСУ "Ланцетом" в Харьковской области
Минобороны публикует кадры объективного контроля поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе н.п. Волчанск в Харьковской области.
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РИА Новости
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4.7
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" под Волчанском

Минобороны показало кадры поражения пехоты ВСУ "Ланцетом" в Харьковской области

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения группы пехоты ВСУ ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе Волчанска в Харьковской области.
На кадрах видно, как группа военнослужащих противника передвигается по дороге, где по ним попадает боеприпас.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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