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В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность - РИА Новости, 30.09.2024
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13:33 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/minfin-1975508472.html
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность - РИА Новости, 30.09.2024
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность
Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:33
2024-09-30T13:33
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
безопасность
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это заложены, сообщил Минфин. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму бюджетный пакет на ближайшую трехлетку. "В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК", - заявил Минфин. Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы кабмин назвал социальную сферу, обороноспособность страны и достижение технологического суверенитета.
https://ria.ru/20240930/minfin-1975507594.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, безопасность, экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Безопасность, Экономика
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность

Минфин: в бюджете на 2025-2027 годы заложены средства на обороноспособность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это заложены, сообщил Минфин.
Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму бюджетный пакет на ближайшую трехлетку.
"В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК", - заявил Минфин.
Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы кабмин назвал социальную сферу, обороноспособность страны и достижение технологического суверенитета.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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