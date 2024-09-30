https://ria.ru/20240930/minfin-1975508472.html
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность - РИА Новости, 30.09.2024
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность
Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:33
2024-09-30T13:33
2024-09-30T13:33
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министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
безопасность
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это заложены, сообщил Минфин. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму бюджетный пакет на ближайшую трехлетку. "В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК", - заявил Минфин. Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы кабмин назвал социальную сферу, обороноспособность страны и достижение технологического суверенитета.
https://ria.ru/20240930/minfin-1975507594.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, безопасность, экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Безопасность, Экономика
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность
Минфин: в бюджете на 2025-2027 годы заложены средства на обороноспособность
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это заложены, сообщил Минфин.
Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму
бюджетный пакет на ближайшую трехлетку.
"В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК", - заявил Минфин.
Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы кабмин назвал социальную сферу, обороноспособность страны и достижение технологического суверенитета.