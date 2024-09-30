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Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36%
Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36% - РИА Новости, 30.09.2024
Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36%
Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36% относительно показателей 2024 года по итогам процедуры списания задолженности, сообщила... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:28
2024-09-30T13:28
2024-09-30T13:28
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36% относительно показателей 2024 года по итогам процедуры списания задолженности, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. Проект бюджета в понедельник был внесен в Госдуму. Согласно документу, кабмин предусматривает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, на 2025-2027 годы планируется списание 650 миллиардов рублей. "После списания задолженности по бюджетным кредитам объем накопленного на начало 2024 года государственного долга регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36%
Минфин: объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36%