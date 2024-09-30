https://ria.ru/20240930/minfin-1975507594.html

Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36%

Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36% - РИА Новости, 30.09.2024

Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36%

Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36% относительно показателей 2024 года по итогам процедуры списания задолженности, сообщила... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:28

2024-09-30T13:28

2024-09-30T13:28

экономика

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объем накопленного долга регионов к 2030 году сократится на 36% относительно показателей 2024 года по итогам процедуры списания задолженности, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. Проект бюджета в понедельник был внесен в Госдуму. Согласно документу, кабмин предусматривает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, на 2025-2027 годы планируется списание 650 миллиардов рублей. "После списания задолженности по бюджетным кредитам объем накопленного на начало 2024 года государственного долга регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975506941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, госдума рф