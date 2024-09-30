Рейтинг@Mail.ru
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/mid-1975618654.html
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 30.09.2024
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе
Министерство иностранных дел России разъяснило подписание с Буркина-Фасо и Мали совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:54
2024-09-30T21:54
в мире
мали
россия
буркина-фасо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России разъяснило подписание с Буркина-Фасо и Мали совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемонии подписания состоялись в Нью-Йорке: с Мали - 26 сентября, с Буркина-Фасо - 28 сентября. "В документах подчеркивается, что одной из приоритетных задач международного сообщества является заключение международного договора, нацеленного на предотвращение гонки вооружений, а также запрещающего размещение и применение оружия в космическом пространстве", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подписание совместных заявлений стало "еще одним важным шагом в рамках глобализации международной инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой стали уже более 30 государств".
https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html
мали
россия
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, россия, буркина-фасо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мали, Россия, Буркина-Фасо, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе

МИД: заявления о неразмещении оружия в космосе нацелены против гонки вооружений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России разъяснило подписание с Буркина-Фасо и Мали совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе.
Церемонии подписания состоялись в Нью-Йорке: с Мали - 26 сентября, с Буркина-Фасо - 28 сентября.
"В документах подчеркивается, что одной из приоритетных задач международного сообщества является заключение международного договора, нацеленного на предотвращение гонки вооружений, а также запрещающего размещение и применение оружия в космическом пространстве", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подписание совместных заявлений стало "еще одним важным шагом в рамках глобализации международной инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой стали уже более 30 государств".
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
20 мая, 22:25
 
В миреМалиРоссияБуркина-ФасоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала