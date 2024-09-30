https://ria.ru/20240930/mid-1975618654.html

МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе

МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 30.09.2024

МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе

Министерство иностранных дел России разъяснило подписание с Буркина-Фасо и Мали совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:54

2024-09-30T21:54

2024-09-30T21:54

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россия

буркина-фасо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России разъяснило подписание с Буркина-Фасо и Мали совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемонии подписания состоялись в Нью-Йорке: с Мали - 26 сентября, с Буркина-Фасо - 28 сентября. "В документах подчеркивается, что одной из приоритетных задач международного сообщества является заключение международного договора, нацеленного на предотвращение гонки вооружений, а также запрещающего размещение и применение оружия в космическом пространстве", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подписание совместных заявлений стало "еще одним важным шагом в рамках глобализации международной инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой стали уже более 30 государств".

https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html

мали

россия

буркина-фасо

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в мире, мали, россия, буркина-фасо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)