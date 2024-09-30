https://ria.ru/20240930/metro-1975465937.html

В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда

В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда

Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, состав убрали для проверки, движение на ветке осуществляется в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:32

2024-09-30T11:32

2024-09-30T11:33

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общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, состав убрали для проверки, движение на ветке осуществляется в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. Ранее в Telegram-каналах писали, что поезд стоял на станции метро "Достоевская в течение 15 минут. "Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии в графике. Ранее на "Достоевской" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что после кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме.

https://ria.ru/20240930/moskva-1975444358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московский метрополитен, общество