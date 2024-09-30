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В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда - РИА Новости, 30.09.2024
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11:32 30.09.2024 (обновлено: 11:33 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/metro-1975465937.html
В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда
В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда
Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, состав убрали для проверки, движение на ветке осуществляется в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:32
2024-09-30T11:33
москва
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общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, состав убрали для проверки, движение на ветке осуществляется в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. Ранее в Telegram-каналах писали, что поезд стоял на станции метро "Достоевская в течение 15 минут. "Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии в графике. Ранее на "Достоевской" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что после кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме.
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москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
В Москве на станции метро "Достоевская" пассажиров высадили из поезда

На станции "Достоевская" людей высадили из поезда, состав убрали для проверки

© Фото : Максим ШараповСтанция метро "Достоевская" в Москве
Станция метро Достоевская в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Максим Шарапов
Станция метро "Достоевская" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, состав убрали для проверки, движение на ветке осуществляется в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
Ранее в Telegram-каналах писали, что поезд стоял на станции метро "Достоевская в течение 15 минут.
«
"Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии в графике. Ранее на "Достоевской" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что после кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме.
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