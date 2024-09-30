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В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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12:19 30.09.2024 (обновлено: 12:49 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/matkapital-1975479234.html
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей
Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:19
2024-09-30T12:49
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина. Проект бюджета в понедельник был внесен в Госдуму. "На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Более 1,7 триллионов рублей запланировано на предоставление маткапитала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html
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госдума рф, правительство рф, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Госдума РФ, Правительство РФ, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей

В трехлетнем бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина.
Проект бюджета в понедельник был внесен в Госдуму.
"На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Более 1,7 триллионов рублей запланировано на предоставление маткапитала", - говорится в сообщении.
Школа - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
Вчера, 12:12
 
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