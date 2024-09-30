https://ria.ru/20240930/matkapital-1975479234.html

В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей

В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024

В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей

Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:19

2024-09-30T12:19

2024-09-30T12:49

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина. Проект бюджета в понедельник был внесен в Госдуму. "На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Более 1,7 триллионов рублей запланировано на предоставление маткапитала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html

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госдума рф, правительство рф, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы