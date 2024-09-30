https://ria.ru/20240930/matkapital-1975479234.html
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей
Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:19
2024-09-30T12:19
2024-09-30T12:49
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 1,7 триллиона рублей запланировано в трехлетнем бюджете на предоставление маткапитала, сообщила пресс-служба кабмина. Проект бюджета в понедельник был внесен в Госдуму. "На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Более 1,7 триллионов рублей запланировано на предоставление маткапитала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html
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госдума рф, правительство рф, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Госдума РФ, Правительство РФ, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей
В трехлетнем бюджете на маткапитал запланировано более 1,7 триллиона рублей