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Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС - РИА Новости, 30.09.2024
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13:53 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/makhachkala-1975510885.html
Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС
Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС - РИА Новости, 30.09.2024
Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС
Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил заместителям продолжить работу по проверке расположенных в городе автозаправочных станций и принять меры по усилению... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:53
2024-09-30T13:53
происшествия
махачкала
юсуп умавов
сергей меликов
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил заместителям продолжить работу по проверке расположенных в городе автозаправочных станций и принять меры по усилению безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. На АЗС на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. "Умавов начал планерку с обсуждения трагических событий пятницы (27 сентября - ред.) – взрыва на автозаправочной станции, в результате которого погибли люди. Он дал поручения заместителям, отвечающим за соответствующие структурные подразделения, продолжить работу по проверке функционирования расположенных на территории города АЗС, а также принять меры по усилению безопасности", – говорится в сообщении. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что на взорвавшейся заправке ранее были выявлены нарушения, но затем устранены. Он также отмечал, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975172112.html
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происшествия, махачкала, юсуп умавов, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Юсуп Умавов, Сергей Меликов, Взрыв на АЗС в Махачкале
Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС

Глава Махачкалы Умавов поручил усилить меры по усилению безопасности на АЗС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил заместителям продолжить работу по проверке расположенных в городе автозаправочных станций и принять меры по усилению безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города.
На АЗС на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
"Умавов начал планерку с обсуждения трагических событий пятницы (27 сентября - ред.) – взрыва на автозаправочной станции, в результате которого погибли люди. Он дал поручения заместителям, отвечающим за соответствующие структурные подразделения, продолжить работу по проверке функционирования расположенных на территории города АЗС, а также принять меры по усилению безопасности", – говорится в сообщении.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что на взорвавшейся заправке ранее были выявлены нарушения, но затем устранены. Он также отмечал, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
27 сентября, 19:58
 
ПроисшествияМахачкалаЮсуп УмавовСергей МеликовВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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