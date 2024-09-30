https://ria.ru/20240930/makhachkala-1975510885.html

Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС

Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС - РИА Новости, 30.09.2024

Глава Махачкалы поручил усилить безопасность на АЗС

Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил заместителям продолжить работу по проверке расположенных в городе автозаправочных станций и принять меры по усилению... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:53

2024-09-30T13:53

2024-09-30T13:53

происшествия

махачкала

юсуп умавов

сергей меликов

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил заместителям продолжить работу по проверке расположенных в городе автозаправочных станций и принять меры по усилению безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. На АЗС на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. "Умавов начал планерку с обсуждения трагических событий пятницы (27 сентября - ред.) – взрыва на автозаправочной станции, в результате которого погибли люди. Он дал поручения заместителям, отвечающим за соответствующие структурные подразделения, продолжить работу по проверке функционирования расположенных на территории города АЗС, а также принять меры по усилению безопасности", – говорится в сообщении. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что на взорвавшейся заправке ранее были выявлены нарушения, но затем устранены. Он также отмечал, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975172112.html

махачкала

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происшествия, махачкала, юсуп умавов, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале