https://ria.ru/20240930/livan-1975602045.html

Наземная операция Израиля в Ливане может стать масштабной, сообщил CNN

Наземная операция Израиля в Ливане может стать масштабной, сообщил CNN - РИА Новости, 30.09.2024

Наземная операция Израиля в Ливане может стать масштабной, сообщил CNN

Возможная наземная операция Израиля на юге Ливана может затронуть лишь приграничные ливанские деревни, однако США опасаются, что такая операция может перерасти... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:23

2024-09-30T19:23

2024-09-30T21:46

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Возможная наземная операция Израиля на юге Ливана может затронуть лишь приграничные ливанские деревни, однако США опасаются, что такая операция может перерасти в более масштабные боевые действия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время. "Ожидается, что после операций в ливанских деревнях, расположенных вдоль границы..., израильские военные отступят на территорию Израиля... Американские чиновники беспокоятся, что то, что поначалу может начаться как вторжение ограниченных масштабов, может в более долгосрочной перспективе перерасти в более масштабную операцию. Эти опасения обсуждаются с израильской стороной", - говорится в сообщении телеканала. Как отметил чиновник, США считают, что возможная наземная операция Израиля будет представлять собой "значительно урезанную версию" 34-дневной израильской операции в Ливане 2006 года и той операции, которую израильские власти собирались провести на юге Ливана изначально. В свою очередь, газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на израильского чиновника, что одной из целей приграничных рейдов в рамках возможной наземной операции станет ликвидация военного потенциала батальона специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах". По мнению израильских военных, "Хезболлах" якобы готовится к нападению на Израиль, аналогичному атаке палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года."Если наземная операция и состоится, она будет включать в себя "локализованные рейды ограниченного масштаба против приграничных целей "Хезболлах" с целью ликвидации потенциала сил "Радван"... Израильские военные полагают, что группировка занимается приготовлениями к атаке, подобно тому, как (к атаке на Израиль - ред.) готовилось ХАМАС", - говорится в материале газеты.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024