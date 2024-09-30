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Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки - РИА Новости, 30.09.2024
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18:38 30.09.2024 (обновлено: 19:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/livan-1975593080.html
Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки
Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки - РИА Новости, 30.09.2024
Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки
Более 60 человек погибли и 90 пострадали за минувшие сутки в разных регионах Ливана из-за израильских ударов, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:38
2024-09-30T19:24
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Более 60 человек погибли и 90 пострадали за минувшие сутки в разных регионах Ливана из-за израильских ударов, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны. "В результате израильских ударов по различным районам Ливана 63 человека погибли и 90 получили ранения, что является предварительным результатом израильских ударов на районы южного Ливана, Бекаа и Бейрута ", - говорится в сообщении. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан, в мире, израиль, бейрут
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Ливан, В мире, Израиль, Бейрут
Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки

Минздрав: более 60 человек погибли и 90 пострадали за сутки в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан. 30 сентября 2024
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан. 30 сентября 2024
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Более 60 человек погибли и 90 пострадали за минувшие сутки в разных регионах Ливана из-за израильских ударов, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны.
"В результате израильских ударов по различным районам Ливана 63 человека погибли и 90 получили ранения, что является предварительным результатом израильских ударов на районы южного Ливана, Бекаа и Бейрута ", - говорится в сообщении.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ
Вчера, 12:05
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаЛиванВ миреИзраильБейрут
 
 
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