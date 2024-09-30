https://ria.ru/20240930/livan-1975593080.html

Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки

Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки - РИА Новости, 30.09.2024

Более 60 человек погибли в Ливане из-за израильских ударов за сутки

Более 60 человек погибли и 90 пострадали за минувшие сутки в разных регионах Ливана из-за израильских ударов, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:38

2024-09-30T18:38

2024-09-30T19:24

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

ливан

в мире

израиль

бейрут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975602433_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_a33f2e5e2404812c83f93e8450add426.jpg

БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Более 60 человек погибли и 90 пострадали за минувшие сутки в разных регионах Ливана из-за израильских ударов, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны. "В результате израильских ударов по различным районам Ливана 63 человека погибли и 90 получили ранения, что является предварительным результатом израильских ударов на районы южного Ливана, Бекаа и Бейрута ", - говорится в сообщении. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20240930/izrail-1975474835.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан, в мире, израиль, бейрут