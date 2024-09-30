https://ria.ru/20240930/livan-1975447460.html

При израильском ударе по Ливану погибли родственники журналиста Sputnik

При израильском ударе по Ливану погибли родственники журналиста Sputnik - РИА Новости, 30.09.2024

При израильском ударе по Ливану погибли родственники журналиста Sputnik

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале о гибели родственников журналиста Sputnik в Ливане... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:52

2024-09-30T10:52

2024-09-30T11:03

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале о гибели родственников журналиста Sputnik в Ливане Ахмеда Мухаммеда после удара израильской армии по пригороду Бейрута. "Корреспондент нашего Sputnik в Ливане Ахмед Мухаммед потерял родных после удара ЦАХАЛ по многоэтажке в пригороде Бейрута. У Ахмеда в этом доме жили родственники. Двое погибли, судьба еще двоих неизвестна, трое — в тяжелом состоянии в больнице. Наши соболезнования Ахмеду и его семье", — написала она.Обострение ливанско-израильского конфликтаС утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Израильское военные заявляют о поражении нескольких тысяч целей, наблюдатели отмечают, что атак такой интенсивности не было со Второй Ливанской войны 2006 года.После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома. Одну из ракет запустили по району Тель-Авива, ее сбили средства ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, бейрут, маргарита симоньян, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, sputnik