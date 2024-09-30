При израильском ударе по Ливану погибли родственники журналиста Sputnik
Симоньян сообщила о гибели родных журналиста Sputnik в Ливане после удара ЦАХАЛ
© Фото : РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
© Фото : РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале о гибели родственников журналиста Sputnik в Ливане Ахмеда Мухаммеда после удара израильской армии по пригороду Бейрута.
"Корреспондент нашего Sputnik в Ливане Ахмед Мухаммед потерял родных после удара ЦАХАЛ по многоэтажке в пригороде Бейрута. У Ахмеда в этом доме жили родственники. Двое погибли, судьба еще двоих неизвестна, трое — в тяжелом состоянии в больнице. Наши соболезнования Ахмеду и его семье", — написала она.
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Обострение ливанско-израильского конфликта
С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Израильское военные заявляют о поражении нескольких тысяч целей, наблюдатели отмечают, что атак такой интенсивности не было со Второй Ливанской войны 2006 года.
После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома. Одну из ракет запустили по району Тель-Авива, ее сбили средства ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00