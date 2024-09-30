https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html

Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой

Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой - РИА Новости, 30.09.2024

Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой

Пропавшая в воскресенье в Кузбассе 11-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:52

2024-09-30T06:52

2024-09-30T06:53

происшествия

кемеровская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Пропавшая в воскресенье в Кузбассе 11-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщалось, что ребенок безвестно исчез в деревне Терехино Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Ее поисками занимались сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. СУ СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу в результате масштабных поисковых мероприятий найдена пропавшая накануне школьница. Полицейские обнаружили девочку в городе Топки в надворных постройках на участке её бабушки", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html

https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html

кемеровская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)