https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой
Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой - РИА Новости, 30.09.2024
Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой
Пропавшая в воскресенье в Кузбассе 11-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:52
2024-09-30T06:52
2024-09-30T06:53
происшествия
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Пропавшая в воскресенье в Кузбассе 11-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщалось, что ребенок безвестно исчез в деревне Терехино Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Ее поисками занимались сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. СУ СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу в результате масштабных поисковых мероприятий найдена пропавшая накануне школьница. Полицейские обнаружили девочку в городе Топки в надворных постройках на участке её бабушки", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой
Пропавшую в воскресенье в Кузбассе 11-летнюю девочку нашли живой у бабушки