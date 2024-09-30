https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975410486.html

В Кузбассе завели дело после исчезновения ребенка

В Кузбассе завели дело после исчезновения ребенка - РИА Новости, 30.09.2024

В Кузбассе завели дело после исчезновения ребенка

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после исчезновения 11-летней девочки в Топкинском муниципальном округе, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:16

2024-09-30T06:16

2024-09-30T06:16

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после исчезновения 11-летней девочки в Топкинском муниципальном округе, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "По предварительной информации, 29 сентября 2024 года в 13.30 (09.30 мск) … девочка ушла из дома, расположенного по улице Центральной в деревне Терехино, и домой не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК… по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… 11-летней Анны Юдаковой возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. На место выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски ребенка, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК региона. Приметы ребенка - на вид 15-16 лет, рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, стрижка под каре. Одета в красную плюшевую толстовку с капюшоном, черные брюки, серые танкетки на резиновой подошве. Особенности девочки - заторможенность в развитии, плохо слышит, инвалид с рождения.

https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975117208.html

https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974593027.html

кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)