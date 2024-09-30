В Кузбассе завели дело после исчезновения ребенка
В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения 11-летней девочки
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после исчезновения 11-летней девочки в Топкинском муниципальном округе, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"По предварительной информации, 29 сентября 2024 года в 13.30 (09.30 мск) … девочка ушла из дома, расположенного по улице Центральной в деревне Терехино, и домой не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК… по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… 11-летней Анны Юдаковой возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
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На место выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты.
В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски ребенка, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК региона.
Приметы ребенка - на вид 15-16 лет, рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, стрижка под каре. Одета в красную плюшевую толстовку с капюшоном, черные брюки, серые танкетки на резиновой подошве. Особенности девочки - заторможенность в развитии, плохо слышит, инвалид с рождения.
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