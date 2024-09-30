https://ria.ru/20240930/krushenie-1975392691.html
В Северной Каролине разбился одномоторный самолет
В Северной Каролине разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 30.09.2024
В Северной Каролине разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Северная Каролина и рухнул неподалеку от мемориала братьев Райт рядом с аэропортом, есть жертвы, их... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:04
2024-09-30T00:04
2024-09-30T00:04
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Северная Каролина и рухнул неподалеку от мемориала братьев Райт рядом с аэропортом, есть жертвы, их число пока неизвестно, сообщает Служба национальных парков США. "Одномоторный самолет рухнул в лесах около Национального мемориала братьев Райт аэропорта Ферст Флайт... После крушения самолет загорелся... Были подтверждены многочисленные жертвы", - говорится в заявлении. Инцидент произошел в субботу. По словам очевидцев, самолет рухнул при попытке посадки. Власти ведут расследование, а мемориал на данный момент закрыт для посетителей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, сша
В мире, Северная Каролина, США
В Северной Каролине разбился одномоторный самолет
В Северной Каролине разбился одномоторный самолет, есть жертвы
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Северная Каролина и рухнул неподалеку от мемориала братьев Райт рядом с аэропортом, есть жертвы, их число пока неизвестно, сообщает Служба национальных парков США.
"Одномоторный самолет рухнул в лесах около Национального мемориала братьев Райт аэропорта Ферст Флайт... После крушения самолет загорелся... Были подтверждены многочисленные жертвы", - говорится в заявлении.
Инцидент произошел в субботу. По словам очевидцев, самолет рухнул при попытке посадки. Власти ведут расследование, а мемориал на данный момент закрыт для посетителей.