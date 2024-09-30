https://ria.ru/20240930/krushenie-1975392691.html

В Северной Каролине разбился одномоторный самолет

В Северной Каролине разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 30.09.2024

В Северной Каролине разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Северная Каролина и рухнул неподалеку от мемориала братьев Райт рядом с аэропортом, есть жертвы, их... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:04

2024-09-30T00:04

2024-09-30T00:04

в мире

северная каролина

сша

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Северная Каролина и рухнул неподалеку от мемориала братьев Райт рядом с аэропортом, есть жертвы, их число пока неизвестно, сообщает Служба национальных парков США. "Одномоторный самолет рухнул в лесах около Национального мемориала братьев Райт аэропорта Ферст Флайт... После крушения самолет загорелся... Были подтверждены многочисленные жертвы", - говорится в заявлении. Инцидент произошел в субботу. По словам очевидцев, самолет рухнул при попытке посадки. Власти ведут расследование, а мемориал на данный момент закрыт для посетителей.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971903699.html

северная каролина

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северная каролина, сша