https://ria.ru/20240930/kristofferson-1975458195.html

Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон

Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон - РИА Новости, 30.09.2024

Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон

Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:23

2024-09-30T11:23

2024-09-30T11:23

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline. Кристофферсон проживал на гавайском острове Мауи. "С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дед Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома", - написала семья Кристофферсона в социальных сетях. Как плодовитый исполнитель музыки кантри, Кристофферсон за свою карьеру неоднократно номинировался на премию "Грэмми" и три раза получал ее. Российскому зрителю исполнитель известен как киноактер. Кристофферсон в дуэте с Барброй Стрейзанд исполнил главную роль в популярном мюзикле "Звезда родилась". За эту работу актер получил премию "Золотой глобус". Кристофферсон также исполнил главные роли в фильмах режиссера Сэма Пекинпы: "Пит Гэррет и Билли Кид" и "Конвой". Во франшизе о "Блэйде" он сыграл Абрахама Уистлера – воспитателя главного героя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

барбра стрейзанд, новости культуры, сша