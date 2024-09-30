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Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон - РИА Новости, 30.09.2024
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Шоубиз
 
11:23 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kristofferson-1975458195.html
Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон
Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон - РИА Новости, 30.09.2024
Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон
Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:23
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline. Кристофферсон проживал на гавайском острове Мауи. "С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дед Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома", - написала семья Кристофферсона в социальных сетях. Как плодовитый исполнитель музыки кантри, Кристофферсон за свою карьеру неоднократно номинировался на премию "Грэмми" и три раза получал ее. Российскому зрителю исполнитель известен как киноактер. Кристофферсон в дуэте с Барброй Стрейзанд исполнил главную роль в популярном мюзикле "Звезда родилась". За эту работу актер получил премию "Золотой глобус". Кристофферсон также исполнил главные роли в фильмах режиссера Сэма Пекинпы: "Пит Гэррет и Билли Кид" и "Конвой". Во франшизе о "Блэйде" он сыграл Абрахама Уистлера – воспитателя главного героя.
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барбра стрейзанд, новости культуры, сша
Шоубиз, Барбра Стрейзанд, Новости культуры, США
Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон

Американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет

© AP Photo / Grant PollardАмериканский кантри-певец и актер Крис Кристоферссон
Американский кантри-певец и актер Крис Кристоферссон - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Grant Pollard
Американский кантри-певец и актер Крис Кристоферссон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline.
Кристофферсон проживал на гавайском острове Мауи.
«
"С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дед Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома", - написала семья Кристофферсона в социальных сетях.
Как плодовитый исполнитель музыки кантри, Кристофферсон за свою карьеру неоднократно номинировался на премию "Грэмми" и три раза получал ее.
Российскому зрителю исполнитель известен как киноактер. Кристофферсон в дуэте с Барброй Стрейзанд исполнил главную роль в популярном мюзикле "Звезда родилась". За эту работу актер получил премию "Золотой глобус".
Кристофферсон также исполнил главные роли в фильмах режиссера Сэма Пекинпы: "Пит Гэррет и Билли Кид" и "Конвой". Во франшизе о "Блэйде" он сыграл Абрахама Уистлера – воспитателя главного героя.
 
ШоубизБарбра СтрейзандНовости культурыСША
 
 
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