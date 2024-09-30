Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон
Американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет
© AP Photo / Grant PollardАмериканский кантри-певец и актер Крис Кристоферссон
© AP Photo / Grant Pollard
Американский кантри-певец и актер Крис Кристоферссон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline.
Кристофферсон проживал на гавайском острове Мауи.
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"С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дед Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома", - написала семья Кристофферсона в социальных сетях.
Как плодовитый исполнитель музыки кантри, Кристофферсон за свою карьеру неоднократно номинировался на премию "Грэмми" и три раза получал ее.
Российскому зрителю исполнитель известен как киноактер. Кристофферсон в дуэте с Барброй Стрейзанд исполнил главную роль в популярном мюзикле "Звезда родилась". За эту работу актер получил премию "Золотой глобус".
Кристофферсон также исполнил главные роли в фильмах режиссера Сэма Пекинпы: "Пит Гэррет и Билли Кид" и "Конвой". Во франшизе о "Блэйде" он сыграл Абрахама Уистлера – воспитателя главного героя.