https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975604766.html
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 30.09.2024
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Краснодаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:42
2024-09-30T19:42
2024-09-30T19:42
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе в Краснодаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар на складе в Краснодаре на улице Круговой на площади 500 квадратных метров. Позднее пожар был локализован на 500 квадратных метрах. "Открытое горение в Краснодаре ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/mchs-1975384439.html
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
МЧС: открытое горение на складе в Краснодаре ликвидировали