https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975599349.html

Пожар на складе в Краснодаре локализовали

Пожар на складе в Краснодаре локализовали - РИА Новости, 30.09.2024

Пожар на складе в Краснодаре локализовали

Пожар в Краснодаре локализован на 500 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:01

2024-09-30T19:01

2024-09-30T19:28

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в Краснодаре локализован на 500 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар на складе в Краснодаре на улице Круговой на площади 500 квадратных метров. "Пожар в Краснодаре локализован на 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/mchs-1975384439.html

краснодар

россия

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2024

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)