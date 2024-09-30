https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975599349.html
Пожар на складе в Краснодаре локализовали
Пожар на складе в Краснодаре локализовали - РИА Новости, 30.09.2024
Пожар на складе в Краснодаре локализовали
Пожар в Краснодаре локализован на 500 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:01
2024-09-30T19:01
2024-09-30T19:28
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в Краснодаре локализован на 500 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар на складе в Краснодаре на улице Круговой на площади 500 квадратных метров. "Пожар в Краснодаре локализован на 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/mchs-1975384439.html
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Краснодаре локализовали
МЧС: пожар на складе в Краснодаре локализовали на 500 квадратных метрах