https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975598821.html

При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека

При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека - РИА Новости, 30.09.2024

При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека

Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на складе с пластиковыми и деревянными изделиями в Краснодаре, сообщили в городском... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:59

2024-09-30T18:59

2024-09-30T18:59

происшествия

коммерческая недвижимость

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на складе с пластиковыми и деревянными изделиями в Краснодаре, сообщили в городском муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. В понедельник в МЧС РФ заявили о том, что в Краснодаре загорелось складское здание по хранению пластиковых и деревянных изделий на площади 500 метров квадратных. "На месте создан оперативный штаб МЧС. Вызваны 2 бригады скорой медицинской помощи. Предварительно, 2 пострадавших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/mchs-1975384439.html

краснодар

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происшествия, коммерческая недвижимость, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)