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При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека - РИА Новости, 30.09.2024
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18:59 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975598821.html
При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека
При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека - РИА Новости, 30.09.2024
При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека
Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на складе с пластиковыми и деревянными изделиями в Краснодаре, сообщили в городском... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:59
2024-09-30T18:59
происшествия
коммерческая недвижимость
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на складе с пластиковыми и деревянными изделиями в Краснодаре, сообщили в городском муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. В понедельник в МЧС РФ заявили о том, что в Краснодаре загорелось складское здание по хранению пластиковых и деревянных изделий на площади 500 метров квадратных. "На месте создан оперативный штаб МЧС. Вызваны 2 бригады скорой медицинской помощи. Предварительно, 2 пострадавших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/mchs-1975384439.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Краснодаре, предварительно, пострадали два человека

МЦУ: предварительно, при пожаре на складе в Краснодаре пострадали два человека

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюТушение пожара на складе на улице Круговая в Краснодаре
Тушение пожара на складе на улице Круговая в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Тушение пожара на складе на улице Круговая в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на складе с пластиковыми и деревянными изделиями в Краснодаре, сообщили в городском муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
В понедельник в МЧС РФ заявили о том, что в Краснодаре загорелось складское здание по хранению пластиковых и деревянных изделий на площади 500 метров квадратных.
"На месте создан оперативный штаб МЧС. Вызваны 2 бригады скорой медицинской помощи. Предварительно, 2 пострадавших", - говорится в сообщении.
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29 сентября, 21:44
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКраснодарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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