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Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
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18:30 30.09.2024 (обновлено: 19:26 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kotsenrt-1975539215.html
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!". РИА Новости, 30.09.2024
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россия
донбасс
запорожская область
херсонская область
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В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".
россия
донбасс
запорожская область
херсонская область
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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Концерт в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии
Концерт в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, запорожская область, херсонская область , видео
Россия, Донбасс, Запорожская область, Херсонская область
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".
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Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

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В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".
 
РоссияДонбассЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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