https://ria.ru/20240930/kotsenrt-1975539215.html
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:30
2024-09-30T18:30
2024-09-30T19:26
россия
донбасс
запорожская область
херсонская область
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В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".
россия
донбасс
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975536084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ee8f3ec785cf59806be3031d50fbd03.jpg
Концерт в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии
Концерт в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии
2024-09-30T18:30
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PT138M51S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, запорожская область, херсонская область , видео
Россия, Донбасс, Запорожская область, Херсонская область
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".
2024-09-30T18:30
true
PT138M51S
Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
Читать ria.ru в
В Москве проходит большой праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".