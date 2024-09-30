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На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе - РИА Новости, 30.09.2024
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Хорошие новости
 
17:49 30.09.2024 (обновлено: 18:19 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kotenok-1975584358.html
На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе
На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе - РИА Новости, 30.09.2024
На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе
Спасатели освободили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна, сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:49
2024-09-30T18:19
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красная поляна
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Спасатели освободили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна, сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. В ночь на воскресенье хозяин домовладения услышал жалобное мяуканье, но сам не смог помочь животному и обратился за помощью к профессионалам."Спасатели Краснополянского отряда "Кубань-СПАС" быстро прибыли на место и с помощью специального инструмента аккуратно подпилили чугунную трубу, освободили маленького котенка!" — рассказали в ведомстве.Отмечается, что животное осталось невредимым.
https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html
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красная поляна, краснодарский край, общество
Хорошие новости, Красная Поляна, Краснодарский край, Общество
На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе

В поселке Красная Поляна спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе

© Фото : Министерство ГО и ЧС КК/TelegramСпасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
Спасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Министерство ГО и ЧС КК/Telegram
Спасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Спасатели освободили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна, сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
В ночь на воскресенье хозяин домовладения услышал жалобное мяуканье, но сам не смог помочь животному и обратился за помощью к профессионалам.
© Фото : Министерство ГО и ЧС КК/TelegramСпасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
Спасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Министерство ГО и ЧС КК/Telegram
Спасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
"Спасатели Краснополянского отряда "Кубань-СПАС" быстро прибыли на место и с помощью специального инструмента аккуратно подпилили чугунную трубу, освободили маленького котенка!" — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что животное осталось невредимым.
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