На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе
В поселке Красная Поляна спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе
© Фото : Министерство ГО и ЧС КК/TelegramСпасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
Спасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Спасатели освободили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна, сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
В ночь на воскресенье хозяин домовладения услышал жалобное мяуканье, но сам не смог помочь животному и обратился за помощью к профессионалам.
© Фото : Министерство ГО и ЧС КК/TelegramСпасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
Спасатели вызволили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна
"Спасатели Краснополянского отряда "Кубань-СПАС" быстро прибыли на место и с помощью специального инструмента аккуратно подпилили чугунную трубу, освободили маленького котенка!" — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что животное осталось невредимым.