https://ria.ru/20240930/kotenok-1975584358.html

На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе

На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе - РИА Новости, 30.09.2024

На Кубани спасли котенка, застрявшего в чугунной трубе

Спасатели освободили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна, сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:49

2024-09-30T17:49

2024-09-30T18:19

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красная поляна

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Спасатели освободили котенка, застрявшего в чугунной трубе частного дома в поселке Красная Поляна, сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. В ночь на воскресенье хозяин домовладения услышал жалобное мяуканье, но сам не смог помочь животному и обратился за помощью к профессионалам."Спасатели Краснополянского отряда "Кубань-СПАС" быстро прибыли на место и с помощью специального инструмента аккуратно подпилили чугунную трубу, освободили маленького котенка!" — рассказали в ведомстве.Отмечается, что животное осталось невредимым.

https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html

красная поляна

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красная поляна, краснодарский край, общество