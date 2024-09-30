https://ria.ru/20240930/kosovo-1975529686.html

Власти Сербии осудили новые нападения на сербов в Косово

Власти Сербии осудили новые нападения на сербов в Косово - РИА Новости, 30.09.2024

Власти Сербии осудили новые нападения на сербов в Косово

Пожилая сербская супружеская пара подверглась жестокому нападению в ночь на понедельник в анклаве Грачаница под Приштиной в центральной части Косова и Метохии... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:42

2024-09-30T14:42

2024-09-30T14:42

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БЕЛГРАД, 30 сен - РИА Новости. Пожилая сербская супружеская пара подверглась жестокому нападению в ночь на понедельник в анклаве Грачаница под Приштиной в центральной части Косова и Метохии (КиМ), незадолго до этого был избит и ограблен другой косовский серб, заявила канцелярия по Косову и Метохии при сербском правительстве, осудив эти атаки. "Жестокое нападение на Драгана и Душанку Алексич из Грачаницы взволновало и глубоко обеспокоило всех сербов, которые живут в этом сербском поселке и во всем КиМ, особенно учитывая, что наш народ в этой части края очень часто был целью албанских экстремистов и хулиганов", - указала канцелярия по КиМ. Отмечается, что косовоалбанская полиция расследует нападение неизвестных на пожилую пару, произошедшее в их доме близ средневекового монастыря Грачаница, находящегося под защитой ЮНЕСКО. "Это нападение произошло непосредственно после того, как в поселке Старо-Гацко сначала был связан, а затем избит серб Деян Радич, который потом был ограблен, что указывает на серию нападений на наш народ, особенно в центральной части Косова и Метохии", - говорится в сообщении. Президент Сербии Александр Вучич в сентябре сообщил, что сербские власти до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косове и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края. По его словам официальный Белград и сербы не хотят войны, но хотят "в мире реализовать свои права". Ранее Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию по проблеме Косова и Метохии, сами не только не готовы воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями. Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен по ряду причин. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косова и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косове и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240913/vuchich-1972611108.html

https://ria.ru/20240917/belgrad-1973208052.html

https://ria.ru/20240920/mid-1973793952.html

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в мире, косово, сербия