https://ria.ru/20240930/kosmos-1975555443.html

Почти 208 миллиардов рублей хотят выделить на развитие космодромов

Почти 208 миллиардов рублей хотят выделить на развитие космодромов - РИА Новости, 30.09.2024

Почти 208 миллиардов рублей хотят выделить на развитие космодромов

Почти 208 миллиардов рублей будет выделено в 2025 году на развитие российских космодромов, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:09

2024-09-30T16:09

2024-09-30T21:14

россия

космос - риа наука

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Почти 208 миллиардов рублей будет выделено в 2025 году на развитие российских космодромов, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Как указано в документе, в 2025 году по федеральной целевой программе "Развитие космодромов на период 2017-2026 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", на 2025 год предусмотрено выделение 207,9 миллиарда рублей. На 2026 и 2027 годы запланировано выделение более 78 и более 45 миллиардов соответственно. Кроме того, в этом же документе приведены планы по финансированию Федеральной космической программы России. В 2025 году ожидается выделение более 140 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240923/kosmos-1974239642.html

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россия, космос - риа наука