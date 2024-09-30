Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

В конкурсной программе представлены 12 фильмов, вышедших в национальный прокат в конце 2023 года и в течение 2024-го.

Каждая картина — пример зрительского кино с лучшими кассовыми сборами, получившего высокие оценки любителей и профессионалов.

Награды будут присуждаться картинам в девяти номинациях.