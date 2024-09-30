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Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво" - РИА Новости, 30.09.2024
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Культура
 
16:37 30.09.2024 (обновлено: 18:10 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kinofestival-1975151101.html
Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво"
Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво" - РИА Новости, 30.09.2024
Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво"
В Летнем театре Сочи до 4 октября можно посетить Первый Международный фестиваль "КиноБраво". Как прошел первый конкурсный день — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:37
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Летнем театре Сочи до 4 октября можно посетить Первый Международный фестиваль "КиноБраво". Как прошел первый конкурсный день — в фотоленте РИА Новости.
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культура, новости культуры, алексей герман-младший, андрей золотарев, сочи, россия, иран, кинофестиваль, кино и сериалы, кино, знаменитости, фото
Культура, Культура, Новости культуры, Алексей Герман-младший, Андрей Золотарев, Сочи, Россия, Иран, кинофестиваль, Кино и сериалы, кино, Знаменитости
Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво"

В Сочи открылся Первый Международный фестиваль "КиноБраво"

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Летнем театре Сочи до 4 октября можно посетить Первый Международный фестиваль "КиноБраво". Как прошел первый конкурсный день — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

В конкурсной программе представлены 12 фильмов, вышедших в национальный прокат в конце 2023 года и в течение 2024-го.

Каждая картина — пример зрительского кино с лучшими кассовыми сборами, получившего высокие оценки любителей и профессионалов.

Награды будут присуждаться картинам в девяти номинациях.

Фестиваль Кинобраво

В конкурсной программе представлены 12 фильмов, вышедших в национальный прокат в конце 2023 года и в течение 2024-го.

Каждая картина — пример зрительского кино с лучшими кассовыми сборами, получившего высокие оценки любителей и профессионалов.

Награды будут присуждаться картинам в девяти номинациях.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
1 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

На суд жюри представлены работы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. В частности, картина "Ископаемое" режиссера Карима Мохаммада Амини — самая кассовая за всю историю иранского кинопроката.

Конкуренцию ей составят выдвинутые на премию "Оскар" сербский фильм "Стражи формулы" режиссера Драгана Бьелогрлича и "Игра вслепую" египетского режиссера Омара Хиляля, а также "Бабушка на миллион" режиссера Пата Буннитипата (Таиланд) — рекордсмен по кассовым сборам в странах Юго-Восточной Азии.

Афиши конкурсного кино

На суд жюри представлены работы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. В частности, картина "Ископаемое" режиссера Карима Мохаммада Амини — самая кассовая за всю историю иранского кинопроката.

Конкуренцию ей составят выдвинутые на премию "Оскар" сербский фильм "Стражи формулы" режиссера Драгана Бьелогрлича и "Игра вслепую" египетского режиссера Омара Хиляля, а также "Бабушка на миллион" режиссера Пата Буннитипата (Таиланд) — рекордсмен по кассовым сборам в странах Юго-Восточной Азии.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

От России в киносмотре участвует фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского, режиссера фильмов "Елки", "Дед Мороз. Битва магов", "Метод 2".

Председатель жюри — Марко Мюллер, критик, продюсер и в прошлом — директор кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине и Риме.

Открытие фестиваля Кинобраво

От России в киносмотре участвует фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского, режиссера фильмов "Елки", "Дед Мороз. Битва магов", "Метод 2".

Председатель жюри — Марко Мюллер, критик, продюсер и в прошлом — директор кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине и Риме.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
3 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

Фильмы будут оценивать ведущие кинематографисты из Индии, Китая, Ирана, ЮАР и России. В частности, в состав жюри вошел режиссер Алексей Герман — младший и сценарист и продюсер Андрей Золотарев. За оценку визуальных спецэффектов будет отвечать российский супервайзер и продюсер VFX Алексей Гусев.

Зрительный зал

Фильмы будут оценивать ведущие кинематографисты из Индии, Китая, Ирана, ЮАР и России. В частности, в состав жюри вошел режиссер Алексей Герман — младший и сценарист и продюсер Андрей Золотарев. За оценку визуальных спецэффектов будет отвечать российский супервайзер и продюсер VFX Алексей Гусев.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
4 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

На церемонии открытия участников и организаторов поприветствовал президент Владимир Путин. Обращение Президента со сцены зачитали ведущие церемонии Елена Север и Вячеслав Макаров.

Елена Север, Роман Архипов, Юрий и Владимир Киселевы

На церемонии открытия участников и организаторов поприветствовал президент Владимир Путин. Обращение Президента со сцены зачитали ведущие церемонии Елена Север и Вячеслав Макаров.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

Генпродюсер фестиваля Елена Север и актриса Виктория Маслова, снимавшаяся, например, в сериалах "Триггер", "Спальный район".

Виктория Маслова и Елена Севе

Генпродюсер фестиваля Елена Север и актриса Виктория Маслова, снимавшаяся, например, в сериалах "Триггер", "Спальный район".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
6 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

Фестиваль посетила актриса Светлана Камынина, снимавшаяся в сериалах "Интерны" и "Кадетство".

Светлана Камынина

Фестиваль посетила актриса Светлана Камынина, снимавшаяся в сериалах "Интерны" и "Кадетство".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
7 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

На фестиваль приехал телеведущий Вячеслав Макаров. Вместе с Еленой Север он вел церемонию открытия.

Вячеслав Макаров

На фестиваль приехал телеведущий Вячеслав Макаров. Вместе с Еленой Север он вел церемонию открытия.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
8 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Итальянской актрисе Орнелле Мути, не раз признававшейся в любви к России и самобытной русской культуре, вручили приз "За особый вклад в кинематограф".

Итальянская актриса Орнелла Мути. Архивное фото

Итальянской актрисе Орнелле Мути, не раз признававшейся в любви к России и самобытной русской культуре, вручили приз "За особый вклад в кинематограф".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

"В мире существует множество фестивалей, где создатели кино пытаются удивить прежде всего друг друга, — отметила генеральный продюссер мероприятия Елена Север. — Фокус таких фестивалей смещен в сторону профессионального сообщества. При подготовке концепции фестиваля мы ориентировались на необходимость углубления экономических связей в области кинематографа со странами БРИКС. Но быстро обнаружили интерес более широкого круга стран, которые хотят представлять свои фильмы в России".

В кулуарах кинофестиваля

"В мире существует множество фестивалей, где создатели кино пытаются удивить прежде всего друг друга, — отметила генеральный продюссер мероприятия Елена Север. — Фокус таких фестивалей смещен в сторону профессионального сообщества. При подготовке концепции фестиваля мы ориентировались на необходимость углубления экономических связей в области кинематографа со странами БРИКС. Но быстро обнаружили интерес более широкого круга стран, которые хотят представлять свои фильмы в России".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"

В первый конкурсный день "КиноБраво" состоялось одно из центральных событий фестиваля — мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова, снятой в США.

Работу представил дистрибьютор Сергей Сорочкин: "Наш фильм — это история поиска себя, того, как свет в конце тоннеля может стать началом новой жизни. И мы надеемся, что для каждого из вас в этой картине будет что-то очень понятное, что-то близкое и родное. Давайте вместе излучать свет".

Главные роли в фильме исполнили популярные американские актеры Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Такая продукция демонстрирует, что кино — вне санкций и вне политики, оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира и становится универсальным международным языком, отметили в пресс-службе фестиваля.

Дистрибьютор Сергей Сорочкин

В первый конкурсный день "КиноБраво" состоялось одно из центральных событий фестиваля — мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова, снятой в США.

Работу представил дистрибьютор Сергей Сорочкин: "Наш фильм — это история поиска себя, того, как свет в конце тоннеля может стать началом новой жизни. И мы надеемся, что для каждого из вас в этой картине будет что-то очень понятное, что-то близкое и родное. Давайте вместе излучать свет".

Главные роли в фильме исполнили популярные американские актеры Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Такая продукция демонстрирует, что кино — вне санкций и вне политики, оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира и становится универсальным международным языком, отметили в пресс-службе фестиваля.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кинобраво"
11 из 11
 
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