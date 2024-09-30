Зритель решает: в Сочи проходит международный фестиваль "КиноБраво"

В Сочи открылся Первый Международный фестиваль "КиноБраво"
В конкурсной программе представлены 12 фильмов, вышедших в национальный прокат в конце 2023 года и в течение 2024-го.
Каждая картина — пример зрительского кино с лучшими кассовыми сборами, получившего высокие оценки любителей и профессионалов.
Награды будут присуждаться картинам в девяти номинациях.
В конкурсной программе представлены 12 фильмов, вышедших в национальный прокат в конце 2023 года и в течение 2024-го.
Каждая картина — пример зрительского кино с лучшими кассовыми сборами, получившего высокие оценки любителей и профессионалов.
Награды будут присуждаться картинам в девяти номинациях.
На суд жюри представлены работы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. В частности, картина "Ископаемое" режиссера Карима Мохаммада Амини — самая кассовая за всю историю иранского кинопроката.
Конкуренцию ей составят выдвинутые на премию "Оскар" сербский фильм "Стражи формулы" режиссера Драгана Бьелогрлича и "Игра вслепую" египетского режиссера Омара Хиляля, а также "Бабушка на миллион" режиссера Пата Буннитипата (Таиланд) — рекордсмен по кассовым сборам в странах Юго-Восточной Азии.
На суд жюри представлены работы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. В частности, картина "Ископаемое" режиссера Карима Мохаммада Амини — самая кассовая за всю историю иранского кинопроката.
Конкуренцию ей составят выдвинутые на премию "Оскар" сербский фильм "Стражи формулы" режиссера Драгана Бьелогрлича и "Игра вслепую" египетского режиссера Омара Хиляля, а также "Бабушка на миллион" режиссера Пата Буннитипата (Таиланд) — рекордсмен по кассовым сборам в странах Юго-Восточной Азии.
От России в киносмотре участвует фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского, режиссера фильмов "Елки", "Дед Мороз. Битва магов", "Метод 2".
Председатель жюри — Марко Мюллер, критик, продюсер и в прошлом — директор кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине и Риме.
От России в киносмотре участвует фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского, режиссера фильмов "Елки", "Дед Мороз. Битва магов", "Метод 2".
Председатель жюри — Марко Мюллер, критик, продюсер и в прошлом — директор кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине и Риме.
Фильмы будут оценивать ведущие кинематографисты из Индии, Китая, Ирана, ЮАР и России. В частности, в состав жюри вошел режиссер Алексей Герман — младший и сценарист и продюсер Андрей Золотарев. За оценку визуальных спецэффектов будет отвечать российский супервайзер и продюсер VFX Алексей Гусев.
Фильмы будут оценивать ведущие кинематографисты из Индии, Китая, Ирана, ЮАР и России. В частности, в состав жюри вошел режиссер Алексей Герман — младший и сценарист и продюсер Андрей Золотарев. За оценку визуальных спецэффектов будет отвечать российский супервайзер и продюсер VFX Алексей Гусев.
На церемонии открытия участников и организаторов поприветствовал президент Владимир Путин. Обращение Президента со сцены зачитали ведущие церемонии Елена Север и Вячеслав Макаров.
На церемонии открытия участников и организаторов поприветствовал президент Владимир Путин. Обращение Президента со сцены зачитали ведущие церемонии Елена Север и Вячеслав Макаров.
Генпродюсер фестиваля Елена Север и актриса Виктория Маслова, снимавшаяся, например, в сериалах "Триггер", "Спальный район".
Генпродюсер фестиваля Елена Север и актриса Виктория Маслова, снимавшаяся, например, в сериалах "Триггер", "Спальный район".
Фестиваль посетила актриса Светлана Камынина, снимавшаяся в сериалах "Интерны" и "Кадетство".
Фестиваль посетила актриса Светлана Камынина, снимавшаяся в сериалах "Интерны" и "Кадетство".
На фестиваль приехал телеведущий Вячеслав Макаров. Вместе с Еленой Север он вел церемонию открытия.
На фестиваль приехал телеведущий Вячеслав Макаров. Вместе с Еленой Север он вел церемонию открытия.
Итальянской актрисе Орнелле Мути, не раз признававшейся в любви к России и самобытной русской культуре, вручили приз "За особый вклад в кинематограф".
Итальянской актрисе Орнелле Мути, не раз признававшейся в любви к России и самобытной русской культуре, вручили приз "За особый вклад в кинематограф".
"В мире существует множество фестивалей, где создатели кино пытаются удивить прежде всего друг друга, — отметила генеральный продюссер мероприятия Елена Север. — Фокус таких фестивалей смещен в сторону профессионального сообщества. При подготовке концепции фестиваля мы ориентировались на необходимость углубления экономических связей в области кинематографа со странами БРИКС. Но быстро обнаружили интерес более широкого круга стран, которые хотят представлять свои фильмы в России".
"В мире существует множество фестивалей, где создатели кино пытаются удивить прежде всего друг друга, — отметила генеральный продюссер мероприятия Елена Север. — Фокус таких фестивалей смещен в сторону профессионального сообщества. При подготовке концепции фестиваля мы ориентировались на необходимость углубления экономических связей в области кинематографа со странами БРИКС. Но быстро обнаружили интерес более широкого круга стран, которые хотят представлять свои фильмы в России".
В первый конкурсный день "КиноБраво" состоялось одно из центральных событий фестиваля — мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова, снятой в США.
Работу представил дистрибьютор Сергей Сорочкин: "Наш фильм — это история поиска себя, того, как свет в конце тоннеля может стать началом новой жизни. И мы надеемся, что для каждого из вас в этой картине будет что-то очень понятное, что-то близкое и родное. Давайте вместе излучать свет".
Главные роли в фильме исполнили популярные американские актеры Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Такая продукция демонстрирует, что кино — вне санкций и вне политики, оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира и становится универсальным международным языком, отметили в пресс-службе фестиваля.
В первый конкурсный день "КиноБраво" состоялось одно из центральных событий фестиваля — мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова, снятой в США.
Работу представил дистрибьютор Сергей Сорочкин: "Наш фильм — это история поиска себя, того, как свет в конце тоннеля может стать началом новой жизни. И мы надеемся, что для каждого из вас в этой картине будет что-то очень понятное, что-то близкое и родное. Давайте вместе излучать свет".
Главные роли в фильме исполнили популярные американские актеры Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Такая продукция демонстрирует, что кино — вне санкций и вне политики, оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира и становится универсальным международным языком, отметили в пресс-службе фестиваля.