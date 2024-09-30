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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kiev-1975398719.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:19
2024-09-30T02:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога. "В Киеве слышны взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975394975.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Общественное": в Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
00:47
"В Киеве слышны взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер с целью уничтожения ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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