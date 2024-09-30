https://ria.ru/20240930/kiev-1975398719.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:19

2024-09-30T02:19

2024-09-30T02:19

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога. "В Киеве слышны взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240930/ukraina-1975394975.html

https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины