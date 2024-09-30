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В "Хезболле" заявили о продолжении работы после гибели Насруллы
В "Хезболле" заявили о продолжении работы после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024
В "Хезболле" заявили о продолжении работы после гибели Насруллы
Руководство ливанского движения "Хезболла" полностью функционирует после гибели генерального секретаря Хасана Насруллы, шиитское сопротивление продолжит... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:44
2024-09-30T12:44
2024-09-30T13:53
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БЕЙРУТ, 30 сен — РИА Новости. Руководство ливанского движения "Хезболла" полностью функционирует после гибели генерального секретаря Хасана Насруллы, шиитское сопротивление продолжит добиваться поставленных перед собой целей, заявил заместитель генерального секретаря движения Наим Касем."Хезболла" после гибели своего лидера продолжит добиваться своих целей, руководство движения продолжает функционировать полностью", - сказал он.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлы", а также генсек движения Хасан Насрулла.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
В "Хезболле" заявили о продолжении работы после гибели Насруллы
Замгенсека "Хезболлы" Касем: руководство движения работает после гибели Насруллы