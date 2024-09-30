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"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024
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11:23 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975460716.html
"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы
"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024
"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы
Сообщения, связанные с назначениями и другими организационными процессами после гибели генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, не имеют отношения к... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:23
2024-09-30T11:23
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израиль
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хасан насрулла
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Сообщения, связанные с назначениями и другими организационными процессами после гибели генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, не имеют отношения к официальным заявлениям руководства движения, сообщается в заявлении его пресс-службы. После подтверждения гибели Насруллы в некоторых СМИ появились сообщения о возможных назначениях на руководящие посты в шиитском движении. В том числе упоминались якобы источники, сообщившие, что на пост генерального секретаря партии планируется назначить Хашема Сафиеддина. "Комментируя сообщения, распространенные после гибели генерального секретаря, связанные с организационными процессами, хотим заявить, что эти сообщения не имеют никакого значения и не связаны с официальными заявлениями руководства "Хезболлах", - написано в заявлении. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы

В "Хезболле" опровергли сообщения о возможных назначениях после гибели Насруллы

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Сообщения, связанные с назначениями и другими организационными процессами после гибели генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, не имеют отношения к официальным заявлениям руководства движения, сообщается в заявлении его пресс-службы.
После подтверждения гибели Насруллы в некоторых СМИ появились сообщения о возможных назначениях на руководящие посты в шиитском движении. В том числе упоминались якобы источники, сообщившие, что на пост генерального секретаря партии планируется назначить Хашема Сафиеддина.
"Комментируя сообщения, распространенные после гибели генерального секретаря, связанные с организационными процессами, хотим заявить, что эти сообщения не имеют никакого значения и не связаны с официальными заявлениями руководства "Хезболлах", - написано в заявлении.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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