https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975460716.html

"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы

"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы - РИА Новости, 30.09.2024

"Хезболла" опровергла сообщения о назначениях после гибели Насруллы

Сообщения, связанные с назначениями и другими организационными процессами после гибели генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, не имеют отношения к... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:23

2024-09-30T11:23

2024-09-30T11:23

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Сообщения, связанные с назначениями и другими организационными процессами после гибели генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, не имеют отношения к официальным заявлениям руководства движения, сообщается в заявлении его пресс-службы. После подтверждения гибели Насруллы в некоторых СМИ появились сообщения о возможных назначениях на руководящие посты в шиитском движении. В том числе упоминались якобы источники, сообщившие, что на пост генерального секретаря партии планируется назначить Хашема Сафиеддина. "Комментируя сообщения, распространенные после гибели генерального секретаря, связанные с организационными процессами, хотим заявить, что эти сообщения не имеют никакого значения и не связаны с официальными заявлениями руководства "Хезболлах", - написано в заявлении. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240928/likvidatsiya-1975291549.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024