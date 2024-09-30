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Экоактивисты, облившие супом картины Ван Гога, не признали вину - РИА Новости, 30.09.2024
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22:11 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kartina-1975619814.html
Экоактивисты, облившие супом картины Ван Гога, не признали вину
Экоактивисты, облившие супом картины Ван Гога, не признали вину - РИА Новости, 30.09.2024
Экоактивисты, облившие супом картины Ван Гога, не признали вину
Три активиста экологического движения Just Stop Oil, облившие супом две картины Ван Гога в лондонской Национальной галерее, не признали в суде вину в нанесении... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:11
2024-09-30T22:11
в мире
лондон
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Три активиста экологического движения Just Stop Oil, облившие супом две картины Ван Гога в лондонской Национальной галерее, не признали в суде вину в нанесении противоправного ущерба, сообщил в понедельник телеканал Sky News. Три экоактивиста 27 сентября облили супом две картины Ван Гога из цикла "Подсолнухи" в протест против добычи нефти и газа. В пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что картины не были повреждены. "Три сторонника Just Stop Oil… не признали вину в нанесении противоправного ущерба в Вестминстерском магистратском суде в понедельник", - говорится в материале. По данным Sky News, несмотря на то, что сами картины повреждены не были, сторона обвинения утверждает, что ущерб был нанесен их рамам. По словам прокурора, одна из них является предметом антиквариата стоимостью от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов, и ей, вероятно, потребуется длительная реставрация. Стоимость второй рамы, временно одолженной художественным музеем Филадельфии, неизвестна, однако, вероятно, находится в аналогичном диапазоне, сообщает телеканал со ссылкой на обвинителя. Сторона защиты при этом указывает на то, что ущерб рамам еще не был оценен, говорится в материале Sky News. Акция трех сторонников Just Stop Oil прошла через несколько часов после вынесения приговора двум другим экоактивисткам за аналогичные действия в 2022 году. Девушки были приговорены в двум годам и 20 месяцам тюрьмы соответственно. Одна из облитых супом картин - та, что была повреждена еще в 2022 году. Тогда в пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что после действий активистов были отмечены небольшие повреждения рамы. Британские СМИ сообщали, что стоимость восстановления итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20240927/london-1975108713.html
https://ria.ru/20240802/prigovor-1963697914.html
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в мире, лондон, шеффилд
В мире, Лондон, Шеффилд
Экоактивисты, облившие супом картины Ван Гога, не признали вину

В Лондоне экоактивисты, облившие супом две картины Ван Гога, не признали вину

CC BY 2.5 / Richard George / Новое крыло Национальной галереи в Лондоне
Новое крыло Национальной галереи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
CC BY 2.5 / Richard George /
Новое крыло Национальной галереи в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Три активиста экологического движения Just Stop Oil, облившие супом две картины Ван Гога в лондонской Национальной галерее, не признали в суде вину в нанесении противоправного ущерба, сообщил в понедельник телеканал Sky News.
Три экоактивиста 27 сентября облили супом две картины Ван Гога из цикла "Подсолнухи" в протест против добычи нефти и газа. В пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что картины не были повреждены.
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"Три сторонника Just Stop Oil… не признали вину в нанесении противоправного ущерба в Вестминстерском магистратском суде в понедельник", - говорится в материале.
По данным Sky News, несмотря на то, что сами картины повреждены не были, сторона обвинения утверждает, что ущерб был нанесен их рамам. По словам прокурора, одна из них является предметом антиквариата стоимостью от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов, и ей, вероятно, потребуется длительная реставрация. Стоимость второй рамы, временно одолженной художественным музеем Филадельфии, неизвестна, однако, вероятно, находится в аналогичном диапазоне, сообщает телеканал со ссылкой на обвинителя.
Сторона защиты при этом указывает на то, что ущерб рамам еще не был оценен, говорится в материале Sky News.
Акция трех сторонников Just Stop Oil прошла через несколько часов после вынесения приговора двум другим экоактивисткам за аналогичные действия в 2022 году. Девушки были приговорены в двум годам и 20 месяцам тюрьмы соответственно.
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Одна из облитых супом картин - та, что была повреждена еще в 2022 году. Тогда в пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что после действий активистов были отмечены небольшие повреждения рамы. Британские СМИ сообщали, что стоимость восстановления итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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