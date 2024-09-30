https://ria.ru/20240930/kaliningrad-1975431488.html

В Калининграде задержали подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи

В Калининграде задержали подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи - РИА Новости, 30.09.2024

В Калининграде задержали подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи

Калининградские полицейские задержали троих подростков, пытавшихся за деньги поджечь оборудование сотовой вышки, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:49

2024-09-30T09:49

2024-09-30T09:49

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали троих подростков, пытавшихся за деньги поджечь оборудование сотовой вышки, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Калининградские полицейские задержали троих подростков, пытавшихся поджечь оборудование сотовой вышки. Помощь правоохранителям в поимке злоумышленников оказал житель города Немана, который случайно увидел, как около полуночи люди в масках пытались проникнуть в помещение сооружения электросвязи. Мужчина незамедлительно по телефону сообщил о происходящем в полицию, после чего подошёл и спугнул правонарушителей, одного из которых узнал", - говорится в сообщении. Благодаря полученной информации оперативники задержали несовершеннолетних по горячим следам. У подростков изъят сотовый телефон с информацией, подтверждающей их противоправные планы. "Выяснилось, что один из юношей - 15-летний житель Неманского района - откликнулся на предложение в мессенджере поджигать различные объекты за денежное вознаграждение. Изначально куратор призывал его поджечь локомотив, однако тот согласился сначала повредить вышку сотовой связи. На преступление подросток пошёл не один, а позвал с собой двух знакомых. Криминальный работодатель пообещал сообщникам от 20 до 25 тысяч рублей каждому", - добавили в пресс-службе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных преступных деяний на территории региона.

https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html

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происшествия, калининград